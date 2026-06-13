“أقسم بالله أنا اكتفيت” .. بعد 10 سنوات زواج.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بإعلان انفصالها

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد انفصالها رسميا عن زوجها ووالد ابنها، وذلك بعد زواج دام لأكثر من 10 سنوات.

ونشرت ريهام على حسابها الرسمى عبر «فيسبوك»: «أنا مش بحب أعلن الحاجات دى الحقيقة إلا بناءً على رغبة الطرف الآخر للإعلان».

وأضافت: «أنا بعلن عن انفصالى عن زوجى وأبو ابنى بعد عشر سنين زواج مع كل الأمنيات له بالتوفيق بإذن الله، الحمد لله».

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد قالت، مؤخرًا، إنها لا تقارن نفسها بأى إعلامى آخر، مؤكدة أنها لا

تضع نفسها فى منافسة مع أحد.

وأضافت ريهام سعيد، خلال بث مباشر على صفحتها بـ«فيسبوك»: «أنا مش بقارن نفسى بحد، ومبقارنش نفسى بعمرو أديب، ولا بقول إنى أشطر منه ولا بقول هو أشطر منى، مقدرش أقول كده. كل واحد ليه ظروفه وكل واحد ليه رزقه».

وتابعت: «

أقسم بالله أنا اكتفيت، وباشتغل علشان عندى أولاد، وعاوزة أفيد الناس على أد ما أقدر».

وأكدت تمسكها ببرنامج «صبايا الخير»، قائلة: «متمسكة باسم صبايا الخير علشان أفيد الناس، والغرض من برنامج صبايا الخير هو الخير».

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أنها لا تهتم بالمنافسة أو تصدر الترند، مضيفة: «مش مهتمة مين طلع ترند، وأنا مش هاحرق دمى وأنا عارفة إن أيامى معدودة فى الدنيا».

المصري اليوم