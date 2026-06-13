التليفزيون الإيرانى: واشنطن ترضخ لسيادتنا بعد 47 عاما

قال التليفزيون الإيرانى، السبت، إن الولايات المتحدة أظهرت احترامها لسيادة البلاد بعد 47 عاماً.

وفى مفارقة بدت ساخرة، أشار التليفزيون الإيرانى إلى أن الأمريكيين أنفسهم الذين سعوا للإطاحة بالنظام قبل 3 أشهر يُجبرون الآن على قبول مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الإيرانية من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك.

وفيما يتعلق بتفاصيل مرتبطة بالاتفاق، أوضح التليفزيون الإيرانى أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية الكاملة، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن المحادثات الحالية تشمل الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، فضلا عن مراجعة مسألة رفع العقوبات والملف النووى، على أن تتبع هذه الخطوات إتمام التوصل إلى التفاهم.

وعن «الخطوط الحمراء» بالمفاوضات الجارية، أكد التليفزيون الإيرانى أن طهران لن تقوم بنقل أى مواد نووية إلى خارج البلاد.

المصري اليوم