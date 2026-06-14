سعد الصغير عن أزمته مع طليقته: كان بيننا زواج عرفى.. وأعتذر لزوجتى وأولادي

خرج الفنان سعد الصغير عن صمته للرد على الجدل الذى أثارته تصريحاته الأخيرة بشأن علاقته بالراقصة شمس، مؤكدًا أن بعض الكلمات التى صدرت عنه جاءت فى لحظة انفعال ولم يقصد بها المعنى الذى تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال الصغير فى تسجيل صوتى إن تصريحه السابق المسيء لطليقته شمس جاء بشكل عفوى نتيجة حالة من التوتر والغضب، موضحًا أن الأمر لم يكن كما فهمه البعض، وأنه كان هناك زواج عرفى بينهما، لكنه لم يكن مقتنعًا بهذا النوع من الزواج.

وأضاف: «كنت متنرفز والكلام طلع منى بعفوية، وكان فى جواز عرفى، لكن أنا من جوايا ما كنتش مقتنع بالعرفى وكنت دايمًا بحس إنه شيء غير مريح بالنسبة لي».

وعبر سعد الصغير عن معاناته خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه تحمل أعباءً مالية كبيرة على مدار ست سنوات، موضحًا أنه كان يسعى طوال الوقت إلى إبعاد تفاصيل هذه العلاقة عن أسرته حفاظًا على استقرار حياته العائلية.

وأشار إلى أنه اضطر إلى الإنفاق وتحمل مسؤوليات مادية لفترة طويلة، قائلًا إن الطرف الآخر كان يطالبه باستمرار بأموال، الأمر الذى تسبب له فى ضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.

وفى ختام حديثه، وجه الصغير رسالة اعتذار إلى جمهوره وأفراد أسرته، مؤكدًا ندمه على ما حدث، وقال: «بعتذر للجمهور، وبعتذر لمراتى وأولادى، وربنا يسامحنى على أى خطأ صدر مني».

وعن السبب وراء ظهوره اليوم وإعادة الحديث مجددًا قال الصغير إن ذلك هو «توضيح لحقيقة ما جرى ووضع الأمور فى نصابها الصحيح»، وذلك بعد حالة الجدل الواسعة التى صاحبت تصريحاته الأخيرة.

المصري اليوم