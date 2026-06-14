بعد إشادة تركى آل الشيخ.. الفنانة الشابة أريج تُحيي أولى حفلاتها ضمن موسم جدة بالسعودية

أحيت الفنانة السعودية الشابة أريج حفلًا ضمن موسم جدة، بحضور عدد كبير من الجمهور والمشاهدين الذين أعربوا عن سعادتهم بحفلها الأول بعد دعم المستشار تركى آل الشيخ لها.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ«بنش مارك» بعض الفيديوهات للفنانة الشابة، فى حفلها الأول ضمن فعاليات موسم جدة فى السعودية.

وقدمت أغانى شهيرة مثل «وحياتى عندك» للراحلة ذكرى و«بتونس بيك» للراحلة وردة، وتفاعل الجمهور معها ودعمها.

ومؤخرًا، تنبأ المستشار تركى آل الشيخ للفتاة بمستقبل باهر بعدما سمع غنائها فى إحدى الفعاليات الكبرى بالسعودية ووصفها بأنها ستكون واحدة من أهم الأصوات السعودية فى السنوات المقبلة.

كما نشر المستشار عبر حسابه الرسمى بـ«فيس بوك» البوستر الخاص بحفلها الذى أُقيم فى جده قبل إحيائه من أجل الترويج له، وعلق عليه قائلًا: «‏تذكروا كلامى.. ستكون واحدة من أهم الأصوات العربية فى السنوات القادمة».

ومؤخرًا، نجح فيلم 7Dogs، بطولة النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز فى الوصول لإجمالى إيرادات فى الوطن العربى وصل إلى 14797181 دولارا، حسبما أكد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، موضحًا أن عدد التذاكر المباعة تجاوز الـ 1935398 تذكرة خلال 13 يومًا فقط من بدء عرضه فى دُور السينما.

المصري اليوم