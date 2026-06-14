يسهم تناول الشاي بانتظام، ولا سيما الشاي الأخضر، في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسكري وعدد من أنواع السرطان.

وتشير مجلة Science Daily إلى أن فريقا من العلماء في معهد بحوث الشاي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، برئاسة مينغتشوان يان ولي تشو، درس وحلّل تأثير أوراق شاي الكاميليا الصينية (Camellia sinensis)، وخاصة الشاي الأخضر، على صحة الإنسان.

وتبيّن للباحثين أن هذا المشروب يتمتع بتأثير وقائي على الجهاز العصبي، وقد يساهم في إبطاء فقدان الكتلة العضلية لدى كبار السن، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من البوليفينولات، ولا سيما مركبات الكاتيكين. كما أظهرت النتائج أن الاستهلاك المنتظم للشاي يرتبط بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب، وتحسن مستويات الكوليسترول، إضافة إلى دوره المحتمل في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وخصائصه المضادة للميكروبات.

وأكد الباحثون أن الكاتيكينات تسهم في ضبط الوزن وتحسين مؤشرات التمثيل الغذائي لدى الأشخاص المصابين بالسمنة. كما لوحظ انخفاض في مؤشرات مرتبطة بمرض ألزهايمر وتدهور القدرات الإدراكية لدى من يتناولون الشاي بانتظام.

وفي المقابل، حذّر الباحثون من الإفراط في استهلاك بعض المشروبات التجارية الجاهزة، مثل الشاي المعلب، إذ غالبا ما تحتوي على محليات صناعية ومواد حافظة وكميات عالية من السكر، ما قد يقلل من الفوائد الصحية للشاي. كما رُصدت في بعض العينات آثار لجزيئات بلاستيكية دقيقة وبقايا مبيدات حشرية، ما قد يشكل خطرا صحيا عند الاستهلاك طويل الأمد وبكميات كبيرة.

وأشار الخبراء أيضا إلى أن الشاي قد يؤثر إيجابا في امتصاص الحديد غير الهيمي والكالسيوم، وهو ما ينبغي مراعاته لدى النباتيين والأشخاص ذوي الاحتياجات الغذائية الخاصة. وينصح الباحثون بتناول الشاي التقليدي الطازج وباعتدال للحصول على أفضل الفوائد الصحية.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا” + روسيا اليوم