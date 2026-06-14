مصادر: الإمارات ترسل طائرات عسكرية إلى كوريا الجنوبية لنقل صواريخ “تشيونغونغ” الاعتراضية

أفادت مصادر بأن الإمارات أرسلت طائرات عسكرية إلى كوريا الجنوبية، بهدف تسريع عملية نقل صواريخ “تشيونغونغ” الاعتراضية، في خضم الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.وبدأت القوات الجوية الإماراتية هذا الأسبوع في إرسال طائرات نقل من طراز “C-17” إلى قاعدة جوية في مدينة “دايغو” الكورية الجنوبية، لنقل عدة شحنات من نظام الصواريخ الاعتراضية، وفقاً لمصادر عسكرية ومصادر في صناعة الدفاع.

وشوهدت طائرة نقل من طراز “C-17” في حالة استعداد في قاعدة “دايغو” الجوية اليوم الجمعة، حيث أفادت تقارير بأن الإمارات تخطط لإرسال 8 طائرات من هذا الطراز لنقل النظام على دفعات متتالية.

وتعكس هذه الخطوة حاجة الإمارات الملحة لتعزيز دفاعاتها ضد الهجمات الإيرانية من خلال تأمين أنظمة أسلحة إضافية.

ما هو نظام تشيونغونغ؟

يُعرف نظام “تشيونغونغ” (إم-سام 2) بأنه النسخة الكورية من نظام الدفاع الصاروخي “باتريوت” الأمريكي. وهو نظام صواريخ أرض-جو متوسط المدى، قادر على اعتراض الصواريخ المعادية على ارتفاعات أقل من 40 كيلومتراً.

وهذه هي المرة الثانية المعروفة التي تنقل فيها الإمارات هذا النظام، وقد نجحت صواريخه في إصابة أهداف إيرانية خلال الحرب الدائرة.

يتكون نظام “تشيونغونغ” من 4 منصات إطلاق متحركة، تحمل كل منها 8 صواريخ، مما يتيح الاشتباك المتزامن مع 32 صاروخاً اعتراضياً. كما أنه مزود برادار متعدد الوظائف لمراقبة المجال الجوي بزاوية 360 درجة.

وكانت الإمارات قد وقعت عقداً بقيمة 3.5 مليارات دولار في عام 2022 لشراء 10 بطاريات من هذا النظام، منها اثنتان في الخدمة الفعلية الآن.

المصدر: “يونهاب” + روسيا اليوم