كيم كارداشيان تصالح أنتونيلي بـ«منشفة»

أهدت الأمريكية كيم كارداشيان، السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي، منشفة جديدة بعد أن «سرقت» نجمة تلفزيون الواقع

منشفته في سباق جائزة موناكو الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

وأثارت كارداشيان ضجة عندما وصلت إلى منطقة الصيانة في الإمارة نهاية الأسبوع الماضي لتشجيع صديقها السائق البريطاني لويس هاميلتون، وخاصة عندما تم تصويرها وهي تمسح وجهها بمنشفة لم تكن تعلم أنها مخصصة لأنتونيلي سائق فريق مرسيدس.

وتقبل السائق الشاب الأمر بروح رياضية، ونشر مقطع فيديو طريفًا على حسابه في تطبيق «تيك توك» الأسبوع الجاري، حيث ظل يتساءل كثيرًا قائلًا: “أين منشفتي؟».

لكن كارداشيان صالحت أنتونيلي، بعدما أهدته منشفة بيضاء جديدة مطرز عليها عبارة «إلى كيمي من كيم».

وفي مقطع فيديو تم نشره على حساب فريق مرسيدس بتطبيق «إنستجرام» للتواصل الاجتماعي خلال سباق جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى الأسبوع الجاري، تسلم أنتونيلي المنشفة ورد قائلًا: «شكرًا لك يا كيم!».

ولم يدع أنتونيلي هذا الأمر يشتت تركيزه، إذ أصبح أصغر فائز بسباق جائزة موناكو الكبرى، وبذلك حقق فوزه السادس على التوالي، معززًا بذلك صدارته للترتيب العام في فئة السائقين ببطولة العالم.

الرياضية