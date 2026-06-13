ظهور إيبولا فى 3 مناطق جديدة بالكونغو وتسجيل 676 إصابة و136 وفاة

حذر الدكتور أوليفييه لو بولان، عالم وخبير الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن هناك العديد من الأماكن التي تكتشف فيها تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يشير إلى أن انتشار المرض الفتاك قد يكون أوسع بكثير من التقديرات الرسمية.

أعلنت الكونغو، أن فيروس ايبولا، قد انتشر إلى 3 مناطق صحية جديدة، وسجلت 676 حالة إصابة مؤكدة و136 حالة وفاة في تفشٍّ امتد أيضاً إلى أوغندا المجاورة.

وقال أوليفييه لو بولان، عالم الأوبئة في منظمة الصحة العالمية في بيني، شرق الكونغو: “لا تزال هناك العديد من النقاط العمياء في بعض المناطق التي تشكل خطراً كبيراً”، مضيفا، إنه يجب تعزيز المراقبة في تلك المناطق”.

وأضاف، إن من التحديات الكبيرة الأخرى نقص الأسرة التي يمكن للأطباء استخدامها لعزل المرضى، حيث لا يوجد سوى 250 سريراً في المحافظات الثلاث المتضررة.

يشمل هذا التفشي سلالة بونديبوجيو النادرة من فيروس إيبولا، والتي لا يوجد لها علاج أو لقاح معتمد.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز، فانه ظل المرض غير مكتشف لأسابيع، ويقول المسعفون الأوائل إنهم يحاولون اللحاق بالركب .

قال لو بولان، إن منظمة الصحة العالمية ليس لديها حتى الآن توقعات لحجم وباء الايبولا، وذلك بعد أن قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إنه قد يكون على نفس مستوى تفشي المرض في غرب إفريقيا في الفترة 2014-2016 ، والذي تسبب في أكثر من 11000 حالة وفاة.

اليوم السابع