يوتيوب يختبر تغييرات جديدة في Shorts قلب بدل الإعجاب وإخفاء زر عدم الإعجاب

تواصل منصة يوتيوب إجراء تغييرات تجريبية على واجهة مقاطع Shorts، في خطوة تعكس توجهها نحو تعزيز المنافسة مع منصات الفيديو القصير مثل تيك توك وإنستجرام ، وتشير التقارير الحديثة إلى أن هذه التعديلات قد تؤثر بشكل مباشر على طريقة تفاعل المستخدمين مع المحتوى داخل التطبيق.

تحويل زر الإعجاب وإعادة تصميم التفاعل

بدأ يوتيوب اختبار استبدال زر الإعجاب التقليدي برمز قلب داخل Shorts، وهو تصميم مشابه لما هو مستخدم في تيك توك وانستجرام ، ورغم أن الوظيفة الأساسية للزر لم تتغير، إلا أن الشكل الجديد يعكس توجهاً واضحاً نحو جعل التجربة أكثر عاطفية وسهولة في التفاعل.

ويصاحب هذا التغيير إضافة رسوم متحركة جديدة عند الضغط على زر الإعجاب، ما يعزز عنصر التفاعل البصري ويجعل تجربة المشاهدة أكثر ديناميكية، خاصة على الهواتف الذكية.

تقليص ظهور زر عدم الإعجاب

في المقابل، أثار اختفاء زر “عدم الإعجاب” من الشريط الجانبي لدى بعض المستخدمين جدلاً واسعاً، حيث تم نقله إلى قائمة الخيارات بدل ظهوره بشكل مباشر ، هذا التغيير يجعل من الصعب على المستخدمين التعبير السريع عن عدم إعجابهم بالمحتوى، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذا الزر ودوره الفعلي داخل المنصة.

ويأتي ذلك استكمالاً لسياسات سابقة بدأها يوتيوب منذ عام 2021، عندما أخفى عدد عدم الإعجاب علناً، ما قلل من تأثيره في تقييم المحتوى أو توجيه التوصيات.

تعكس هذه التغييرات اتجاه يوتيوب نحو تبسيط التفاعل داخل Shorts وجعله أقرب إلى منصات الفيديو القصير المنافسة. ورغم أن الهدف قد يكون تحسين تجربة المستخدم، إلا أن هذه التعديلات تثير نقاشاً حول توازن المنصة بين الابتكار والحفاظ على هويتها الأصلية.

اليوم السابع