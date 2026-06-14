Meta One Plus وMeta One Premium.. اشتراكات جديدة قد تصل إلى واتساب قريبًا

تستعد شركة ميتا لإضافة خطط اشتراك جديدة إلى تطبيق واتساب، في خطوة تهدف إلى توحيد الخدمات المدفوعة عبر منصاتها المختلفة ، وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الشركة مؤخراً عن خطط اشتراك لفيسبوك وإنستجرام وواتساب، تتيح للمستخدمين الاستفادة من مزايا إضافية وقدرات أوسع في مجال الذكاء الاصطناعي.

باقتان جديدتان لمستخدمي واتساب

بحسب تسريبات ظهرت في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب على نظام أندرويد، تعمل ميتا على توفير باقتين جديدتين هما «ميتا ون بلس» و«ميتا ون بريميوم» ، ومن المتوقع أن تسمح هذه الخطط للمستخدمين بالاشتراك وإدارة خدماتهم مباشرة من داخل التطبيق، مع إمكانية الوصول إلى مزايا مدفوعة عبر واتساب وفيسبوك وإنستغرام ومنصة ميتا للذكاء الاصطناعي من خلال اشتراك واحد.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن باقة «ميتا ون بلس» قد تُطرح بسعر 6.99 يورو شهرياً، وتوفر مزايا إضافية تشمل أدوات موسعة لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستفادة من خدمات «واتساب بلس».

مزايا متقدمة للذكاء الاصطناعي وتخصيص أكبر

أما باقة «ميتا ون بريميوم» فمن المتوقع أن تبلغ تكلفتها 20.99 يورو شهرياً، مع احتمال توفير فترة تجريبية مجانية لمدة شهر لبعض المستخدمين ، وستتضمن هذه الباقة جميع مزايا الفئة الأساسية، بالإضافة إلى قدرات أكثر تطوراً لمعالجة الطلبات المعقدة، وإمكانية إنشاء عدد أكبر من الصور ومقاطع الفيديو، وحدود استخدام أعلى لخدمات الذكاء الاصطناعي، كما يُنتظر أن توفر خدمة «واتساب بلس» مجموعة من المزايا الحصرية، مثل السمات المخصصة، ونغمات الرنين الجديدة، وزيادة عدد المحادثات المثبتة، وخيارات أوسع لتخصيص واجهة التطبيق والملصقات المميزة.

ورغم أن هذه الخطط لا تزال قيد الاختبار ولم يتم الإعلان رسمياً عن موعد إطلاقها، فإن ظهورها داخل النسخ التجريبية يؤكد توجه ميتا نحو تعزيز نموذج الاشتراكات المدفوعة وتقديم تجربة موحدة تجمع خدماتها المختلفة ضمن باقة واحدة.

اليوم السابع