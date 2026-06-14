مكتب بريد صينى يستعين بروبوتات شبيهة بالبشر لفرز الطرود البريدية

لم يعد توجه قطاع التكنولوجيا الصينى نحو الروبوتات أمرا خفيا، إذ تواصل البلاد تعزيز حضورها فى هذا المجال بوتيرة متسارعة، ففى سبتمبر الماضى، سجلت الصين رقما قياسيا فى عدد الروبوتات الصناعية العاملة، كما تنتج نحو 90% من الروبوتات الشبيهة بالبشر على مستوى العالم، وهى روبوتات تخضع لتجارب متنوعة داخل المصانع والأكشاك فى مختلف أنحاء البلاد.

والآن، انضمت شركة البريد الصينية المملوكة للدولة إلى هذا التوجه، بعدما أظهرت صور نشرتها صحيفة الشعب اليومية استخدام روبوتات شبيهة بالبشر فى عمليات فرز الطرود داخل مركز رئيسى لمعالجة البريد بمدينة قوانغتشو جنوبى الصين، بحسب futurism.

روبوتات لمعالجة 1200 طرد فى الساعة

وأفادت صحيفة الشعب اليومية بأن المنشأة التابعة لشركة البريد الصينية قامت بتركيب عدد غير محدد من روبوتات مناولة الطرود، والتى تستطيع مجتمعة معالجة ما يصل إلى 1200 طرد فى الساعة.

وبحسب تقارير متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى الصينية، فإن الروبوت المستخدم يحمل اسم Xingdong M7 ومن إنتاج شركة RobotEra، ورغم أن النسخة الأساسية منه لا تعتمد على أرجل ثنائية، إذ يتكون من جذع مثبت على قاعدة، فإنه يروج له باعتباره مزودا بمجال رؤية دائرى بزاوية 360 درجة وتقنية LiDAR ثلاثية الأبعاد.

ويستخدم الروبوت هذه التقنيات لتوجيه ذراعيه اللتين تتمتعان بـ7 درجات حرية، بالإضافة إلى يدين مزودتين بـ12 درجة حرية، ما يسمح له بتنفيذ المهام المطلوبة بدقة.

الاعتماد على الذراعين بدلا من الحركة

تتزايد الاستعانة بالروبوتات الشبيهة بالبشر فى البيئات الصناعية حول العالم، حيث تحظى القدرة على استخدام الذراعين والأصابع بأولوية أكبر من الحركة والتنقل.

ورغم إمكانية تطوير روبوت M7 وإضافة أرجل إليه، فإن الروبوتات المستخدمة داخل مركز البريد فى قوانغتشو تعمل بشكل ثابت من خلال محطات موضوعة على امتداد سير ناقل يقوم بنقل الطرود إليها من أجل فرزها ومعالجتها.

مقارنة بالأداء البشرى وثقة متزايدة

وعلى الرغم من الاهتمام الإعلامى الكبير بهذه الخطوة، لا يزال التساؤل مطروحا بشأن مستوى كفاءة كل روبوت من طراز M7 مقارنة بعامل فرز الطرود البشرى.

وفى اختبار حديث أجرته شركة Figure AI الأمريكية على روبوت مشابه، تمكن عامل بشرى متدرب من فرز 192 طردا إضافيا مقارنة بالروبوت خلال نوبة عمل امتدت 10 ساعات، رغم حصوله على فترات راحة لتناول الغداء واستخدام دورة المياه.

ومع ذلك، فإن الوجود المتزايد للروبوتات الشبيهة بالبشر داخل منشأة بريدية حكومية، إلى جانب تسليط الضوء عليها عبر صحيفة الشعب اليومية، يعكس مستوى الثقة الذى توليه السلطات الصينية لصناعة الروبوتات المحلية.

وإلى جانب روبوتات M7، يعتمد مركز البريد الصينى أيضا على عدد كبير من الأذرع الروبوتية والرافعات الشوكية ذاتية القيادة، لمعالجة متوسط يبلغ 6.5 مليون طرد يوميا.

ورغم أن الروبوتات الشبيهة بالبشر لن تتولى على الأرجح جميع أعمال الرفع الصناعية فى المستقبل القريب، فإن تزايد حضورها الإنتاجى داخل المصانع حول العالم أصبح أمرا يصعب تجاهله.

اليوم السابع