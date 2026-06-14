روتين الصباح.. عادات بسيطة هتساعدك فى الحفاظ على صحة الكبد

يعمل الكبد، هذا العضو الصامت بلا توقف منذ لحظة استيقاظك من النوم، حيث يقوم بتصفية السموم، وتنظيم مستويات السكر في الدم، ومعالجة كل ما تأكله وتشربه، ومع ذلك نادرًا ما يحظى بالاهتمام الذي يستحقه، وفقًا لتقرير موقع “News18”.

يتجاهل معظم الناس أهمية الساعات الأولى من الصباح بعد ليلة نوم هانئة، يكون جسمك جافًا بشكل طبيعي، ويكون الكبد في حالة نشاط دائم، لذلك ينصح خبراء التغذية بأن الحفاظ على صحة الكبد تكون من خلال تبنى عادات صباحية بسيطة ومنتظمة بدلاً من اللجوء إلى إجراءات قاسية.

تناول الماء الدافئ كأول مشروب صباحي لصحة الكبد

ينصح خبراء التغذية ببدء اليوم بتناول كوبًا من الماء الدافئ، فهذه العادة البسيطة تُعيد ترطيب الجسم بلطف بعد صيام طوال الليل، وتُساعد على تنشيط الجهاز الهضمي بسلاسة، كما يمكن إضافة بذور منقوعة من الشمر أو بذور الشيا إلى الماء.

وتدعم هذه العادة التقليدية عملية الهضم دون أن تضع أي ضغط إضافي على الكبد، مما يجعلها واحدة من أسهل الطرق لإظهار بعض العناية لجسمك مباشرة بعد الاستيقاظ.

ويحذر الأطباء في الوقت نفسه من أن تناول مشروبات مثل ماء الليمون الريق قد لا يناسب كل الأشخاص، فبعض الناس يتحملونها جيدًا، بينما يعاني آخرون من الحموضة أو الحرقة أو الشعور بالثقل خاصة عند تناولها أول شيء في الصباح، لذلك يمكن الاكتفاء في هذه الحالة بتناول كوبًا من الماء الدافئ العادى فهو مفيدًا أيضًا للكبد أكثر من الخلطات القوية التي قد تسبب عدم الراحة.

تناول وجبة إفطار صحية

يتخطى معظمنا وجبة الإفطار، ولكن تأخير أو تخطى هذه الوجبة المهمة قد يؤدي إلى زعزعة استقرار مستويات السكر في الدم، مما يجبر الكبد على العمل بجهد أكبر للحفاظ على التوازن.

وحتى تناول وجبة فطور خفيفة وبسيطة، كحفنة من اللوز المنقوع، أو فاكهة موسمية طازجة، أو وجبة منزلية صغيرة، تُساعد على استقرار الطاقة ودعم دور الكبد الحيوي في عملية التمثيل الغذائي، حيث إن بدء اليوم بتغذية جيدة يحمى هذا العضو الحيوي من الإجهاد غير الضروري.

تجنب شرب الشاي أو القهوة على معدة فارغة

يلجأ الكثير منا إلى تناول الشاي أو القهوة فور الاستيقاظ، ولكن تناول هذه المشروبات على معدة فارغة قد يُهيج بطانة الجهاز الهضمي مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى الحموضة والانتفاخ وعدم الراحة، حيث تؤثر هذه المشكلات بشكل غير مباشر على وظائف الكبد.

لذلك ينصح بالانتظار حتى شرب الماء الدافئ وتناول وجبة خفيفة قبل تناول الشاي أو القهوة، فهذا التغيير البسيط قد يُحدث فرقًا ملحوظًا في راحة جهازك الهضمي.

تجنب تصفح الهاتف فور الاستيقاظ

بدء اليوم بتصفح الهاتف مباشرة أو إنجاز المهام قد يرفع مستويات التوتر بما يؤثر أيضًا على صحة الكبد وأداء وظائفه، وبدلًا من ذلك يمكن أن يساعد تخصيص بضع دقائق هادئة للتنفس بعمق، أو التمدد بلطف، أو الجلوس بانتباه، الجسم على بدء يومه براحة أكبر، فعندما تبدأ الصباح بهدوء، يستطيع الكبد الحفاظ على توازن وكفاءة أفضل لبقية اليوم.

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