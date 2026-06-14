من “بلد شهادات” إلى “اللمبى”.. لقطة واحدة صنعت نجومية هؤلاء الكوميديانات

لم يعلم الكثيرون من النجوم، أن شهرتهم قد يصنعها مشهد من كلمات بسيطة مختصرة، ليتحول هذا المشهد إلى علامة فارقة في مشوارهم الفني، وهذا ما حدث مع نجوم عمالقة صنعوا أعمال درامية سجلت في تاريخ السينما ولازالت باقية رغم مرور العقود عليها، قد يكون الحظ حالفهم في هذه المشاهد البسيطة، لكن موهبتهم هي التي صنعت نجوميتهم لاحقًا.

عادل إمام

رحلة الزعيم الفنية كانت طويلة وغير ممهدة أمامه، لكن الكاريزما الطاغية وحضوره الكبير نجحا في أن يصنع لنا مشوار فني على مدار تاريخه تنوع ومتعدد قدم خلالها عشرات الشخصيات الدرامية التي نتذكرها حتي هذه اللحظة، ولعل كانت هناك مشهد من مسرحية ” أنا وهو وهي” بطولة فؤاد المهندس وشويكار، كان الانطلاقة الحقيقية للزعيم وجملته الأشهر” بلد بتاعة شهادات صحيح”، لم تكن جملة عابرة بل بداية لطريق من الابداع صنعه الزعيم على مدار عمر كامل .

أحمد مكى

مشهد واحد كفيل أن يبدل طريق نجم يحلم بفرصة و دور يثبت خلاله موهبته، وهذا ما حدث مع أحمد مكي، في بداية مشواره الفني، إذ كانت شخصية هيثم دبور، في فيلم مرجان أحمد مرجان أمام الزعيم عادل إمام، انطلاقة حقيقية، فقد لفت انتباه الجمهور بهذه الشخصية التي ابدع في وضع بعدها المادي والمعنوي، ليخلق مشاهد كوميدية طريفة مع الزعيم، وخرج من هذا الفيلم نحو مشوار أكبر من النجومية.

أحمد حلمى

لمع حلمى في بداياته كمذيع في برنامج “لعب عيال”، وخطف الأنظار، لكن يبقى دوره في فيلم الناظر وتحديدًا في شخصية “عاطف”، التي جسدها بحرفية وابداع، فهو صديق البطل الغبي الساذج النكرة بين الحاضرين، ليخلق حالة من الضحك القائم على الموقف بعيدا عن الابتزال والجمل الحوارية الطويلة، كانت شخصية عاطف من أهم الأدوار التي صنعها حلمى وتنم عن ذكاء قاده لنجومية كبيرة.

محمد سعد

سيظل فيلم الناظر، علامة فارقة ليس لقيمته الكوميدية بل لأنه أفرز لنا مواهب كوميدية، فقد ابدع المخرج شريف عرفة في تسكين الشخصيات ومنحهم فرصة العمر للظهور بشكل مختلف، ومن حلمى إلى محمد سعد وشخصية اللمبي، التي استغلها جيدا ورافقته في بداياته الفنية وحققت نجاح ساحق في فترة الألفينات، قدم شريف عرفة “سعد” في الناظر” بهذه الشخصية ولفت انتباه الجمهور، وانطلق بعدها نحو طريق جديد نحو البطولة المطلقة.

اليوم السابع