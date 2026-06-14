الولايات المتحدة تحظر نماذج AI متقدمة عن غير الأمريكيين… ماذا يحدث مع إنثروبيك؟

أجبرت الحكومة الأمريكية شركة Anthropic على تعطيل الوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لديها “Claude Fable 5” و“Mythos 5” لجميع المستخدمين من خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك المواطنين الهنود، في خطوة وُصفت بأنها تحول كبير في طريقة تعامل واشنطن مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

هذا القرار المفاجئ دفع الشركة إلى إيقاف تشغيل هذه الأنظمة الحيوية على مستوى العالم لضمان الامتثال الفوري للتوجيهات الرسمية، مما أثار موجة عارمة من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي تجعل واشنطن تتعامل بنوع من الاستحواذ والسرية المطلقة مع طفرات الذكاء الاصطناعي الناشئة، وتداعيات ذلك على الدول التي لا تزال تعتمد بشكل شبه كامل على الحلول البرمجية المستوردة.

وعلى الرغم من إقرار شركة “أنثروبيك” بأن هذه الخطوة جاءت مدفوعة بمخاوف أمنية قومية بالغة الحساسية أثارتها السلطات الأمريكية، إلا أنها أعربت في الوقت ذاته عن تحفظها تجاه هذا الإجراء، مؤكدة أن الأدلة والقرائن التقنية التي عُرضت عليها من قِبل الأجهزة الحكومية لا تبرر فرض مثل هذه القيود الشاملة والواسعة النطاق. ومع ذلك، وجدت الشركة نفسها مجبرة على الانصياع التام للأمر الإداري الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية، بينما تبذل جهوداً حثيثة وراء الكواليس لمحاولة استعادة قنوات الوصول وتوضيح ما تصفه بسوء الفهم التقني مع الإدارة الأمريكية.

لماذا هذا الحظر؟

ويثير هذا الحظر المفاجئ دهشة الأوساط التقنية والسياسية حول العالم، كونه يمثل نقطة تحول جوهرية في كيفية تنظيم الحكومات لقطاع الذكاء الاصطناعي، فبينما كانت القيود السابقة تتركز بشكل أساسي على سلاسل الإمداد العتادية مثل الرقائق الإلكترونية المتقدمة وأشباه الموصلات، فإن هذه هي المرة الأولى التاريخية التي تتدخل فيها دولة لحظر الوصول إلى البرمجيات والخوارزميات الذكية ذاتها، وتعود جذور الأزمة الحالية إلى تقرير فني أعده باحثون في شركة أمازون، حيث تمكنوا من خلال صياغة أوامر برمجية معقدة من التلاعب بالنظام وإجباره على الكشف عن معلومات دقيقة تتعلق ببعض الثغرات البرمجية، وهو ما اعتبرته واشنطن دليلاً على إمكانية استغلال هذه الأنظمة الفائقة في شن هجمات سيبرانية مدمرة تستهدف البنية التحتية الحساسة كالبنوك والمؤسسات الحكومية.

وفي المقابل، تدافع “أنثروبيك” عن سلامة منتجاتها بالقول إن هذه المشكلة كانت محدودة للغاية واقتصرت على عدد ضئيل من الثغرات المعروفة مسبقاً في الأوساط الأمنية، مشيرة إلى أن الطرازات الذكية المتاحة للعامة من شركات أخرى قادرة على تحديد عيوب مشابهة دون الحاجة لعمليات اختراق معقدة، وهو ما يعني أن الحظر الشامل ليس له مبرر موضوعي. وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من التوترات الصامتة بين الشركة وبعض أركان الإدارة الأمريكية الحالية، حيث رفضت “أنثروبيك” في وقت سابق من هذا العام السماح باستخدام نماذجها الذكية في عمليات المراقبة المحلية أو دمجها في أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم بالكامل، مما فجر خلافاً أوسع مع قيادات في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) التي صنفت الشركة كأحد مخاطر سلاسل الإمداد.

خلاف متصاعد بين الشركة والحكومة

وتكتسب هذه القضية أبعاداً استراتيجية بالغة الأهمية بالنسبة لدول مثل الهند وبقية دول العالم، إذ إن التوجه الأمريكي الجديد يثبت أن واشنطن لم تعد تكتفي بالتحكم في الأجهزة والمعدات التي تشغل الذكاء الاصطناعي لتقويض قدرات منافسين مثل الصين، بل باتت تعامل البرمجيات المتقدمة كأصول عسكرية وأمنية مغلقة يمنع تداولها خارج الحدود، حتى وإن كان المستخدمون من الحلفاء التقليديين أو حتى من موظفي الشركة الأجانب أنفسهم. هذا الواقع المستجد دفع قادة قطاع التكنولوجيا في دول عدة إلى إطلاق صيحات تحذيرية قوية، حيث وصف رئيس شركة “زوهو” الشهيرة، سريدهار فيمبو، هذه القيود بأنها بمثابة جرس إنذار حاد لبلاده، معلناً بصريح العبارة أن العولمة بمفهومها القديم قد انتهت، وأنه لا يمكن لأي دولة بعد اليوم أن تفترض حسن النية وتضمن تدفق التقنيات العالمية إليها دون انقطاع.

إن المشهد الحالي يفرض على الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء إعادة النظر في استراتيجياتها القومية، والتحرك بسرعة فائقة نحو بناء وتطوير قدرات سيادية مستقلة في مجال الذكاء الاصطناعي، والاعتماد بشكل أكبر على النماذج مفتوحة المصدر والاستثمار في البحوث المحلية بدلاً من الارتهان الكلي للشركات الأمريكية العملاقة التي قد تغلق أبوابها في أي لحظة بقرار سياسي. ومع استمرار المفاوضات بين “أنثروبيك” والجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، تظل الحقيقة الثابتة أن قواعد اللعبة قد تغيرت كلياً، وأن الذكاء الاصطناعي الفائق قد دخل رسمياً مرحلة التأميم السياسي، ليصبح أداة من أدوات النفوذ الجيوسياسي التي تخضع لمعادلات القوة والصراع الدوليين.

اليوم السابع