سارة بركة: شخصية حياة فى على كلاى مثل الفراشة أضافت الأمل على مجريات القصة

تصدرت الفنانة السورية سارة بركة، محركات البحث جوجل والتريند، وفى لقاء سابق مع تلفزيون اليوم السابع، تحدثت عن شخصياتها في مسلسل على كلاى الذى عرض في رمضان الماضى.

وأكدت سارة بركة أنها منذ قراءتها الأولى لشخصية حياة شعرت بتميزها، ووصفتها بأنها نسمة مثل الفراشة تضفي الأمل على مجريات القصة، رغم بساطتها ومرورها الخفيف.

وأضافت أنها حرصت على تقديم الشخصية بشكل بسيط وطبيعي، مع الاهتمام بكافة تفاصيلها، حتى تبدو قريبة من الجمهور وتعكس مشاعر حقيقية، وهو ما ساهم في إحداث نقلة داخل سياق العمل الدرامي.

مسلسل على كلاى

تدور أحداث مسلسل على كلاي فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكم سابق يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، قبل أن تتشابك حياته مع صراعات متعددة تمتد بين العمل والعلاقات العاطفية والاجتماعية.

مسلسل على كلاى بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكرى، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، سارة بركة، ريم سامى، وصفوة، محمود البزاوى، رحمة محسن، طارق الدسوقى، وبسام رجب، فى عمل درامى اجتماعى تشويقى من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

اليوم السابع