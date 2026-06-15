الكويت.. سحب وإسقاط الجنسية من 2193 شخصاً

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» 8 مراسيم بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من 2193 شخصا وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية.

وصدر المرسوم رقم 90 لسنة 2026 بسحب الجنسية الكويتية من26 شخصا، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، فيما صدر المرسوم رقم91 لسنة 2026 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من 5 أشخاص وممن اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية، وصدر المرسوم رقم 92 لسنة 2026 بسحب الجنسية من 1594 شخصا وممن اكتسبها عنهم بطريق التبعية.

وصدر المرسوم رقم 93 لسنة 2026 بسحب الجنسية الكويتية من491 شخصا وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، فيما صدر المرسوم رقم 94 لسنة 2026 بإسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد، فيما صدر المرسوم رقم 95 لسنة 2026 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من 4 أشخاص وممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية.

وصدر المرسوم رقم 96 لسنة 2026 بسحب الجنسية الكويتية من شخصين وممن يكون قد اكتسبها عنهما بطريق التبعية، وصدر المرسوم رقم 97 بسحب الجنسية الكويتية من 70 شخصاً وممن يكون قد اكتسبها عنهم بطريق التبعية.

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