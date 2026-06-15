ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير القصب على الريق؟

يُعد عصير قصب السكر من المشروبات الطبيعية الشائعة، ويُستمتع به بشكل خاص خلال فصل الصيف ما ارتفاع درجات الحرارة، حيث يستمتع الكثيرون بهذا المشروب لما يوفره من متعة فورية وطاقة إضافية في الطقس الحار، ولكن هل له فوائد صحية عند تناوله على معدة فارغة، وهو ما يوضحه تقرير موقع “تايمز أوف إنديا”.

تأثير تناول عصير القصب على الريق

تناول عصير القصب على معدة فارغة بعد عدة ساعات من النوم وجفاف طفيف خلال الليل، يجعل الجسم يستجيب بسرعة للسكريات الطبيعية الموجودة في قصب السكر، حيث يحتوي العصير على السكروز والجلوكوز والفركتوز، مما يرفع مستويات الطاقة بسرعة، كما يحتوي على الماء، وكميات قليلة من مضادات الأكسدة، ومعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، مما يجعله منعشًا في الطقس الحار.

ولكن هناك جانبا آخر غالبًا ما يتم تجاهله، وهو أن تناول عصير القصب على الريق قد لا يناسب الجميع خاصةً لمرضى السكري، أو من يعانون من مقاومة الأنسولين، أو مقدمات السكري، أو من لديهم مستويات سكر غير مستقرة في الدم، ونظرًا لاحتواء هذا المشروب على نسبة عالية من السكر، فإن تناوله على معدة فارغة قد يؤدي أحيانًا إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.

وقد يشعر البعض أيضًا بأعراض مزعجة أخرى مثل الانتفاخ، أو الغثيان الخفيف، أو عدم الراحة بعد شربه، خاصةً إذا كانوا حساسين للمشروبات السكرية في الصباح الباكر، ووفقًا لخبراء التغذية لا يُعد تناول عصير قصب السكر باعتدال على معدة فارغة ضارًا لمعظم الأشخاص الأصحاء، حيث يحتوي عصير القصب على كمية كبيرة من السكريات الطبيعية (مثل السكروز والجلوكوز والفركتوز)، ويمنح الجسم دفعة فورية من الطاقة بعد ليلة نوم طويلة (بسبب الجفاف)، إضافة إلى ذلك، يتميز عصير القصب بمحتواه العالي من الماء ومضادات الأكسدة، ومستويات ضئيلة من المعادن (مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم) التي تُساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على صحته.

ومع ذلك، قد يشعر بعض الأشخاص بعدم الراحة بعد تناول عصير قصب السكر على معدة فارغة، نتيجة لارتفاع نسبة السكر الطبيعي فيه، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بسرعة غير معتادة، لذلك ينبغي على مرضى السكري، ومقدمات السكري، ومقاومة الأنسولين، والأشخاص الذين يسعون للحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرًا، استشارة الطبيب بشأن الكمية المناسبة من عصير قصب السكر التي يجب تناولها.

كما أن شرب كميات كبيرة من عصير قصب السكر النقي على معدة فارغة قد يؤدي إلى أعراض الغثيان والانتفاخ والشعور بانزعاج خفيف في البطن، ومع ذلك، ستختلف هذه الأعراض من شخص لآخر تبعًا لصحة جهازه الهضمي ومدى تحمله للمشروبات السكرية.

كما أن عامل النظافة مهم، فقد يُسبب تناول هذا العصير أحيانًا التهابات معوية، أو تسممًا غذائيًا، أو مشكلات في الجهاز الهضمي، وهذا الخطر قائم سواء شربته قبل الإفطار أو بعد الغداء، لذلك تُعد السلامة والنظافة من العوامل بالغة الأهمية عند شرب عصير القصب.

هل يجب عليك التوقف عن شرب عصير القصب السكر تماماً؟

بالنسبة للبالغين الأصحاء، يُعتبر تناول كمية معتدلة من عصير القصب الطازج المُعد بطريقة صحية آمنًا بشكل عام، ولكن الخبراء ينصحون بعدم استبدال وجبة الإفطار الكاملة به، حيث يفضل تناوله مع الفاكهة أو المكسرات أو وجبة متوازنة وهذا يُساعد على تجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ، ويُشعرك بالشبع لفترة أطول.

اليوم السابع