21 عاما على أحلام عمرنا.. “ما حدش بينجرح أوى غير لما يحب أوى”

يمر اليوم الاثنين، 21 عاما على عرض فيلم أحلام عمرنا، حيث عرض فى 15 يونيو 2005، للنجمة منى زكى و النجم مصطفى شعبان، والفيلم مازال فى ذاكرة المشاهدين ويشاهدونه كل مرة عند عرضه على التلفزيون.

جملة مصطفى شعبان الشهيرة

وقال مصطفى شعبان فى الفيلم لمنى زكى جملته الشهيرة “ما حدش بينجرح أوي، غير لما بيحب أوي” والتي تستخدم كثيرا في “كوميكس” عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتم ترديدها حتى وقتنا هذا.

أبطال الفيلم

أحلام عمرنا” بطولة مصطفى شعبان ومنى زكى ورامز جلال ومنة شلبى، طلعت زين، ثناء يونس، أشرف زكى، ماجدة الخطيب، ياسر فرج لفيلم تأليف أحمد البيه وإخراج عثمان أبو لبن.

تبدأ أحداث الفيلم عندما تلتقى ندى العائدة من الخارج، بصديقها خالد الذى يريد أن يسافر إلى الخارج لأنه يعانى من البطالة، كى يحقق أحلامه هناك، يلتقيان فى إسطبل الخيل ويقع الحب من أول نظرة، ثم يلتقيان مرة أخرى فى مرسى علم بالبحر الأحمر أثناء ممارسة رياضة الغطس، هناك أيضًا فتاة ترث أرضًا فى مرسى علم تريد أن تبنى فوقها مشروع كافيتريا للشباب مع أصدقائها، لكن العم يريد بيع الأرض كى يأخذ نصيبه من الميراث، كما أن بعض المستثمرين يريدون وأد المشروع خوفًا من المنافسة

اليوم السابع