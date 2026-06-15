اليسا تحيى حفلا غنائيا بالقاهرة يوم 25 يونيو

تستعد النجمة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 25 يونيو في احد فنادق القاهرة، وذلك ضمن جدول حفلاتها لصيف هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققته في افتتاح موسم الصيف.

وكانت قد سجلت النجمة اللبنانية إليسا أغنية جديدة ضمن ألبومها المقبل، وذلك في أحد استوديوهات بيروت. الأغنية من توقيع زعيم ورؤول وأحمد عيد السلام.

وتُعتبر هذه الأغنية الثانية التي تختارها إليسا مؤخراً، بعد تعاونها في الأغنية الأولى مع الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين.

وبذلك تكون إليسا قد اختارت ما يقرب من 12 أغنية لألبومها الجديد، على أن تطرح أغاني العمل خلال موسم الصيف الحالي.

من آخر أعمال أليسا كانت أغنية مسلسل على قد الحب وتحمل اسم مش معقول الشر، والمسلسل بطولة النجمين نيللى كريم وشريف سلامة المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، في تعاون فني يُعد من أبرز مفاجآت دراما رمضان هذا العام.

ويأتي اختيار إليسا لغناء تتر العمل لما تتمتع به من إحساس عالٍ وقدرة خاصة على التعبير عن المشاعر الإنسانية، وهو ما يتماشى مع الطابع الرومانسي والإنساني لمسلسل «على قد الحب»، الذي يعتمد على قصة عاطفية عميقة مليئة بالتفاصيل والمواقف المؤثرة.

اليوم السابع