توقعات الذهب اليوم في مصر الإثنين 15 يونيو 2026

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارًا خلال مستهل تعاملات الإثنين 15 يونيو 2026، مع بداية أسبوع جديد من التداولات، وبعد أسبوع من التراجعات الحادة دفعت المعدن النفيس إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يناير الماضي، وسط توقعات بمواصلة الهبوط خلال الساعات المقبلة مع تراجع سعر الدولار محليًا

وجاء استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية بعد موجة من التقلبات القوية تأثر خلالها الذهب بتراجع أسعار الأونصة عالميًا، قبل أن تعود الأسعار للتماسك مدعومة بزيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم الأحد 14 يونيو 2026:

سعر الذهب عيار 24: 7137 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: 6245 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: 5353 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 49960 جنيهًا.

أسعار الذهب في بداية الأسبوع

شهد سوق الذهب المحلي حالة من الاستقرار مع انطلاق تعاملات الأسبوع، بعد أن نجح المعدن الأصفر في تعويض جزء من خسائره التي تكبدها خلال الأسبوع الماضي، مدعومًا بزيادة الإقبال على الشراء من جانب المستثمرين والأفراد.

وكان سعر جرام الذهب عيار 21 قد هبط الأسبوع الماضي إلى مستوى 6035 جنيهًا للجرام، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف يناير 2026، قبل أن يعاود الارتفاع مع تحسن الطلب على المنتجات الذهبية الاستثمارية.

اليوم السابع