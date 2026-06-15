ياسمين عبد العزيز والسقا يعودان من قبرص بعد تصوير عدة مشاهد أكشن ومطاردات

عاد النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا إلى القاهرة بعد الانتهاء من تصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلمهما الجديد «خلي بالك من نفسك» في قبرص، والتي استغرقت نحو 5 أيام متواصلة.

وشهدت رحلة التصوير تنفيذ عدد من مشاهد المطاردات والأكشن التي تُعد من أبرز محطات الفيلم، حيث حرص صناع العمل على تصويرها في مواقع متنوعة داخل قبرص لما توفره من طبيعة ومناطق ملائمة لهذه النوعية من المشاهد.

وكشفت مصادر من داخل فريق العمل أن أجواء التصوير اتسمت بالحماس والتعاون بين جميع المشاركين، وسط كواليس مميزة ومليئة بالطاقة الإيجابية، ما ساهم في إنجاز المشاهد المطلوبة وفق الجدول الزمني المحدد.

ومن المقرر أن يستكمل فريق العمل تصوير المشاهد المتبقية داخل القاهرة خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للانتهاء من الفيلم ودخوله مراحل ما بعد الإنتاج استعدادًا لطرحه في دور العرض.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب السقا وياسمين عبد العزيز كل من لبلبة ومحمد رضوان ومصطفى أبو سريع، وعدد كبير من ضيوف الشرف والعمل من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

اليوم السابع