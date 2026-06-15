إلهام شاهين تدعم منتخب مصر: يا رب يوفقنا ويفرح قلوب كل المصريين

دعمت النجمة إلهام شاهين منتخب مصر قبل مباراته ضد بلجيكا ضمن منافسات كأس العالم، التى من المقرر إقامتها الساعة العاشرة مساء اليوم.

ونشرت إلهام مجموعة صور لها، بقميص المنتخب عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت قائلة: يا رب يوفق منتخبنا المصرى.. ويفرح قلوب كل المصريين.

يفتتح منتخب مصر الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كأس العالم 2026 مساء اليوم الإثنين، حيث يستهل الفراعنة منافسات دور المجموعات بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، في اختبار مبكر من العيار الثقيل يُنتظر أن يحدد ملامح المنافسة داخل المجموعة منذ الجولة الأولى.

ويخوض المنتخب المصري هذه المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق بداية إيجابية تمنحه دفعة معنوية في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينما يدخل المنتخب البلجيكي اللقاء بهدف فرض أسلوبه مبكرًا وحصد النقاط الثلاث في افتتاح مبارياته بالمونديال.

موعد مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر وبلجيكا فى تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين (بتوقيت القاهرة) ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، على ملعب “لومن فيلد” بالولايات المتحدة الأمريكية، في لقاء يحظى بترقب جماهيري وإعلامي واسع نظرًا لقوة المنافس الأوروبي وأهمية الظهور الأول للفراعنة في البطولة.

ويُعد اللقاء أول اختبار رسمي للفراعنة في النسخة الحالية من المونديال، حيث يعوّل الجهاز الفني على خبرات اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع ضغط المباريات الكبرى، أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

اليوم السابع