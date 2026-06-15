واتساب يختبر ميزة المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية لمستخدمى WhatsApp Web

كشفت تقارير حديثة أن واتساب يوسّع ميزات الاتصال على الويب بإضافة دعم المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية، يُتيح هذا التحديث للمستخدمين المؤهلين بدء المحادثات الجماعية والانضمام إليها مباشرةً من المتصفح دون الحاجة إلى تطبيق سطح المكتب، تُبنى هذه الميزة على وظيفة الاتصال عبر الويب التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام للمحادثات الفردية، وهي قيد الطرح حاليًا لمجموعة مختارة من مُختبِري النسخة التجريبية، كما تُضيف دعمًا لميزات مثل اختيار المشاركين، وروابط المكالمات، ومشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو، والتشفير التام بين الطرفين، مما يجعل واتساب ويب منصة تواصل أكثر كفاءة.

واتساب ويب يُضيف ميزة المكالمات الجماعية

في منشور حديث على مدونة WABetaInfo، ذكر مُتتبع الميزات أن منصة المراسلة بدأت بطرح دعم المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية على واتساب ويب لبعض مُختبِري النسخة التجريبية، تأتي هذه الميزة بعد إطلاق واتساب للمكالمات عبر الويب في فبراير، أتاح التحديث السابق إجراء مكالمات صوتية ومرئية بين المستخدمين على واتساب ويب، لكن دعم المكالمات الجماعية لم يكن متاحًا آنذاك، وكانت هذه المكالمات تدعم بالفعل التشفير التام ومشاركة الشاشة أثناء محادثات الفيديو.

وتُشير التقارير إلى أن هذه الميزة متاحة حاليًا لعدد محدود من مُختبِري النسخة التجريبية من واتساب ويب، ولم تُعلن واتساب عن موعد إطلاقها على نطاق أوسع، مع أنه من المتوقع أن يتوسع نطاق توفرها خلال الأسابيع القادمة.

ومع آخر تحديث تجريبي، يُمكن لمستخدمي واتساب ويب فتح محادثة جماعية والوصول إلى زر الاتصال أعلى نافذة الدردشة، وبعد اختيار هذا الخيار، يُمكنهم الاختيار بين مكالمة صوتية ومكالمة فيديو، وفقًا للتقرير، كما تُتيح هذه الميزة للمستخدمين اختيار مشاركين مُحددين من المجموعة بدلًا من دعوة جميع الأعضاء تلقائيًا.

وتدعم مكالمات واتساب ويب الجماعية ما يصل إلى 32 مشاركًا، ويُشير التقرير إلى أن هذا الحد ينطبق على كلٍ من المكالمات الصوتية والمرئية، وهو يُطابق السعة المتاحة حاليًا في تطبيقات واتساب للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، يمكن للمستخدمين أيضًا التحقق من توفر هذه الميزة لحساباتهم بالبحث عن زر الاتصال داخل الدردشة الجماعية، في حال ظهوره، فهذا يعني تفعيل ميزة المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية لهذا الحساب.

يشير التقرير إلى أن المكالمات الجماعية على واتساب ويب تظل محمية بتشفير تام بين الطرفين، وتُطبق تقنية الأمان نفسها المستخدمة في رسائل ومكالمات واتساب تلقائيًا، دون الحاجة إلى أي إعدادات إضافية من المستخدمين.

يُضيف واتساب أيضًا روابط اتصال للمكالمات الجماعية عبر الويب، وفقًا للتقرير، ويُمكن للمستخدمين إنشاء رابط دعوة فريد ومشاركته مع الآخرين للانضمام إلى المحادثة، وبحسب التقرير، تنتهي صلاحية هذه الروابط تلقائيًا بعد 30 يومًا من عدم النشاط، كما يُمكن للمستخدمين الذين يرغبون بمزيد من التحكم في المشاركة تفعيل غرفة انتظار قبل السماح للآخرين بالانضمام إلى المكالمة.

ويدعم واتساب ويب أيضًا مشاركة الشاشة في المكالمات المرئية الجماعية، ومن المرجح أن يتمكن المشاركون من مشاركة شاشاتهم مباشرةً من المتصفح، مما يُسهل عرض المستندات أو الشرائح أو أي محتوى آخر أثناء الاجتماع، يُقال إن ميزة مشاركة الشاشة تقتصر على مكالمات الفيديو فقط، ولا تتوفر أثناء المكالمات الصوتية.

قد يكون هذا التحديث مفيدًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يعتمدون على واتساب ويب كوسيلة أساسية للوصول إلى الخدمة، ويشير التقرير إلى أن مستخدمي لينكس قد يستفيدون منه أكثر من غيرهم، حيث لا يوفر واتساب حاليًا تطبيقًا مخصصًا لأجهزة الكمبيوتر على هذه المنصة، في السابق، كان على مستخدمي لينكس غالبًا استخدام هواتفهم الذكية للمشاركة في المكالمات الجماعية.

اليوم السابع