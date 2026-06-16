مصدر إيراني مطلع: تنازل استثنائي انتزعه قاليباف من ترامب في اللحظة الأخيرة

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الرئيس دونالد ترامب تراجع في اللحظة الأخيرة وألغى الحصار البحري الذي كان من المفترض رفعه خلال 30 يوما، بعد تحذيرات قاليباف ورفضه للخطوط الحمراء.وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قرر عقب الهجوم الإسرائيلي على الضاحية، وقف المفاوضات، وفي الوقت نفسه، جهزت القوات المسلحة الإيرانية منصات الإطلاق، وبعد تحذيرات، اضطر ترامب إلى تقديم تنازلات جديدة وجادة لإيران.

وقال المصدر الإيراني المطلع: “بعد تحذيرات قاليباف الشديدة ورفضه للخطوط الحمراء، تراجع ترامب في اللحظة الأخيرة وألغى الحصار البحري المفروض على إيران بشكل كامل وفوري، والذي كان من المفترض رفعه خلال 30 يوما وفقا لنص التفاهم”.

وأضاف: “بعد إصرار الفريق الإيراني المفاوض على بنود في النص، تم الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز وفق ترتيبات تتبناها إيران. وبناء على ذلك، أسندت إدارة حركة الملاحة في المضيق وآلية تقديم الخدمات البحرية وتحصيل الرسوم ذات الصلة إلى إيران وسلطنة عمان”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام، قائلا: “أفوض بشكل كامل فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور والرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة”.

وأعلن التلفزيون الإيراني فجر الاثنين رسميا التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنه بفضل الاقتدار والثبات ومقاومة القوات المسلحة والشعب، اضطرت واشنطن إلى القبول بإنهاء الحرب.

هذا وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا سيتم التوقيع عليه في جنيف يوم الجمعة، مشيرا إلى أن بلاده أجرت محادثات مطولة مع باكستان وقطر بشأن بنود المذكرة.

المصدر: إعلام إيراني + روسيا اليوم