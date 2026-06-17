صور تكشف عن قاعدة “بربرة” في صومالي لاند.. وتقرير: مصر تتأهب

نشرت منصة “ناتسيف نت” الإسرائيلية صورا جوية لمطار “بربرة” في صومالي لاند، مؤكدة أنه تحول إلى قاعدة للجيش الإسرائيلي.وأضافت المنصة العبرية أن التقارير عن نية إسرائيل إنشاء قاعدة عسكرية في صومالي لاند وتحديدا في مطار بربرة تستند إلى تحركات دبلوماسية واستراتيجية مهمة وقعت في نهاية عام 2025 وبداية عام 2026، مما قد يسمح بشن هجمات مستقبلية ضد الحوثيين في اليمن، فيما تراقب مصر هذه التحركات بشكل مكثف.وأشارت إلى أن أساس نشر هذه الصور والخرائط هو الاعتراف الرسمي الإسرائيلي بصومالي لاند كدولة مستقلة في 26 ديسمبر 2025 حيث أصبحت إسرائيل أول دولة في العالم تعترف بسيادة صوماليلاند التي انفصلت عن الصومال عام 1991.وقالت “ناتسيف نت” الإسرائيلية إن المصلحة الإسرائيلية تتمثل في إنشاء موطئ قدم استراتيجي في القرن الأفريقي على بعد 260 كيلومترا فقط من سواحل اليمن مما سيسمح لجيش الدفاع الإسرائيلي بجمع المعلومات الاستخباراتية ونشر أنظمة الإنذار المبكر وتنفيذ هجمات ضد الحوثيين دون الحاجة لرحلات جوية طويلة وعمليات تزويد جوي معقدة.

وأضافت المنصة العبرية أن تحالفا غير رسمي أطلق عليه اسم “محور بربرة” تشكل ويضم إسرائيل ودولة خليجية وإثيوبيا وصوماليلاند بهدف صد النفوذ الإيراني والتركي في المنطقة.

وأشارت إلى أن تقارير تحدثت عن قيام وفود أمنية إسرائيلية بجولات ميدانية على طول سواحل صوماليلاند منذ صيف 2025 للبحث عن مواقع مناسبة للقاعدة.

وقالت “ناتسيف نت” الإسرائيلية إن صور الأقمار الصناعية والتقارير تشير إلى أعمال هندسية متسارعة في المطار بما في ذلك بناء حظائر طائرات تحت الأرض وأنظمة دفاع جوي قادرة على استضافة مقاتلات متطورة.

وأضافت المنصة العبرية أن إسرائيل بدأت في إنشاء سفارة محصنة في العاصمة هرجيسا فيما وصل ضباط من صوماليلاند إلى تدريبات في إسرائيل كجزء من التعاون الأمني.

وأشارت إلى أن الفكرة موجودة بالفعل في مراحل متقدمة من النضج حيث إن صوماليلاند مندمجة بالفعل في شبكة مرافق لوجستية تخدم سلاح الجو الإسرائيلي.

وقالت المنصة الإسرائيلية إنه رغم أن مسؤولين في صومالي لاند نفوا أحيانا وجود اتفاق نهائي لإنشاء قاعدة دائمة إلا أنهم اعترفوا بوجود تعاون استراتيجي وأمني وثيق ويبدو أن النشاط التشغيلي المتعلق بالاستخبارات واللوجستيات بدأ بالفعل أو سيبدأ في المدى القريب.

وأضافت المنصة العبرية أن تركيا ردت بحدة ووصفت الاعتراف الإسرائيلي بأنه غير قانوني وغير مقبول فيما ادعى الرئيس أردوغان أن هذه الخطوة تضر بسيادة الصومال وتقوض استقرار المنطقة.

وأشارت إلى أن تركيا تعمل مع مصر والسعودية لمنع دول أخرى من الاعتراف بصومالي لاند.

وأضافت المنصة العبرية أن مصر تخشى أن يؤدي الرابط بين إسرائيل وإثيوبيا عبر صوماليلاند إلى تعزيز موقف أديس أبابا في النزاع حول سد النهضة.

جدير بالذكر تعتبر صوماليلاند كيانا انفصل عن الصومال منذ عام 1991 دون اعتراف دولي رسمي في حين تسعى إسرائيل لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة لمواجهة التهديدات الحوثية والنفوذ الإيراني فيما تعرب مصر عن قلقها البالغ من أي تحركات قد تهدد أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية في البحر الأحمر وقناة السويس.

المصدر : ناتسيف نت + روسيا اليوم