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عبدالحي يوسف: هذا هو حكم مشاهدة مباريات كأس العالم!
قال الشيخ الدكتور عبدالحي يوسف عن حكم مشاهدة مباريات كأس العالم، في سؤال ورده على صفحته الرسمية:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم مشاهدة مباريات كأس العالم؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والأصل في ذلك الإباحة بشروط:
أولها: ألا يترتب على ذلك تضييع واجب ديني – كالصلوات – أو دنيوي كالسعي على رزق الأهل والعيال
ثانيها: أن تخلو من المراهنات المحرمة التي هي الميسر بعينه
ثالثها: ألا يصحب مشاهدتها فسوق أو عصيان من تبادل السباب والشتائم ومساوئ الأخلاق
رابعها: ألا يكون في ذلك إسراف؛ لأن الله تعالى سائلنا عن هذه الأوقات {أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر} “وما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة”.
رصد – “النيلين”