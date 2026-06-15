عبدالحي يوسف: هذا هو حكم مشاهدة مباريات كأس العالم!

قال الشيخ الدكتور عبدالحي يوسف عن حكم مشاهدة مباريات كأس العالم، في سؤال ورده على صفحته الرسمية:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم مشاهدة مباريات كأس العالم؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والأصل في ذلك الإباحة بشروط:

أولها: ألا يترتب على ذلك تضييع واجب ديني – كالصلوات – أو دنيوي كالسعي على رزق الأهل والعيال

ثانيها: أن تخلو من المراهنات المحرمة التي هي الميسر بعينه

ثالثها: ألا يصحب مشاهدتها فسوق أو عصيان من تبادل السباب والشتائم ومساوئ الأخلاق

رابعها: ألا يكون في ذلك إسراف؛ لأن الله تعالى سائلنا عن هذه الأوقات {أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر} “وما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة”.

رصد – “النيلين”