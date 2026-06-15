ليس أولوية رغم دعم ترامب.. فانس يكشف موعد حسم قرار الترشح لرئاسة أمريكا

صرح جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيناقش مع زوجته، السيدة الثانية أوشا فانس، إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري لعام 2028 في وقت لاحق من هذا العام، بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

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وبينما لم يحسم جيه دي فانس أمره بعد بشأن دخول السباق الجمهوري، صرح في مقابلة مع شبكة سي بي اس بأنه يتوقع أن يكون الرئيس دونالد ترامب “داعمًا للغاية” لأي قرار يتخذه فانس بشأن حملته الانتخابية المقبلة للبيت الأبيض.

وقال فانس: لا شك لدي في أن رئيس الولايات المتحدة سيدعمني بقوة في أي قرار أتخذه في نهاية المطاف. لكننا لم نتحدث بعد عن تفاصيل هذا القرار، وأضاف إن مستقبله السياسي ليس على رأس أولوياته حاليًا، مشيرًا إلى أنه لا يقضي وقته في التفكير فيما إذا كان سيترشح للرئاسة أم لا

وأضاف: بالتأكيد سأجلس أنا وأوشا ونتحدث عما سيحدث لعائلتنا لاحقًا، موضحًا أن ذلك سيكون بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 وتابع: أسلوبي في اتخاذ القرارات هو أنني أحاول ألا أتخذها إلا عند الضرورة القصوى

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وأشار فانس في المقابلة إلى أنه لا يبادر أبدًا بمناقشة خططه المستقبلية مع ترامب قائلا: أنا لا أطرح الموضوع أبدًا. لكن بالتأكيد، الرئيس يطرحه كثيرًا، أحيانًا علنًا، وأحيانًا سرًا. كما تعلمون، الرئيس شخصية سياسية. إنه يعشق هذا النوع من الأمور. إنه مفتون بها للغاية

وعندما سُئل عما إذا كان ترامب يشجع فانس على الترشح عن الحزب الجمهوري، أجاب فانس: الأمر ليس إيجابيًا ولا سلبيًا. إنه فقط… يتحدث عنه، وكأنه يقول: ماذا سيحدث؟’، كما تعلمون؟” كيف نضمن نجاحنا؟ وماذا يعني ذلك للمستقبل؟ هذا ما يدور حوله النقاش.

وتابع: نتحدث عن الأمر، لكن ليس بتفصيل كبير، لأننا، كما ذكرت، نركز على الحاضر، لا أريد أبدًا أن يؤثر تفكيري في وظيفة مستقبلية، سواءً كانت رئاسة أو غيرها، على أدائي كنائب رئيس. والطريقة الأمثل لذلك هي التركيز على وظيفتي الحالية

اليوم السابع