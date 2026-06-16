أصالة تقدم أشهر أغانيها فى حفل أبوظبى آخر الشهر الجارى

تستعد النجمة أصالة لإحياء حفل غنائي، يوم 27 يونيو الجاري، على مسرح «سبيس 42 أرينا» في أبوظبي، على أن تقدّم خلاله مجموعة من أبرز أعمالها التي رسّخت حضورها في الساحة الغنائية العربية.

أصالة و زوجها

وكانت قد ظهرت الفنانة أصالة نصرى برفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن لأول مرة بعد تداول شائعات انفصالهما خلال الأسابيع الماضية، وذلك من خلال صورة عائلية نشرها شقيقها أنس نصري عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وضمت الصورة أصالة وزوجها فائق حسن، إلى جانب أنس نصري وخالد الذهبي نجل الفنانة أصالة، فيما أرفقها بتعليق حمل رسالة واضحة للجمهور، قائلاً: “أجمل الأخبار هي التي تعيد الطمأنينة إلى القلوب التي نحبها”

شائعات انفصال أثارت الجدل

وكانت شائعات قد انتشرت قبل نحو أسبوعين حول انفصال أصالة عن زوجها فائق حسن بعد زواج استمر قرابة خمسة أعوام، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين الجمهور، خاصة في ظل التزام الطرفين الصمت وعدم التعليق على ما تم تداوله

اليوم السابع