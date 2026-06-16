مسيرة بيومى فؤاد الفنية بمناسبة عيد ميلاده

يحتفل اليوم، الثلاثاء 16 يونيو 2026، الفنان بيومي فؤاد بعيد ميلاده، ويُعد بيومي فؤاد واحدًا من أكثر الفنانين حضورًا على الساحة الفنية المصرية خلال العقدين الأخيرين، بمشاركة تجاوزت 350 عملاً بين السينما والتلفزيون والمسرح.

مسيرة بيومى فؤاد الفنية

تخرج من كلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان، بيومي فؤاد قبل عمله في التمثيل عمل في وظيفة أخصائي ترميم بوزارة الثقافة المصرية، حيث كان يشغل منصب رئيس قسم ترميم اللوحات الورقية بقطاع الفنون التشكيلية، إلى جانب عمله في مجال الإعلانات لفترة من الوقت وكان مشتركًا في فرقة أتيليه المسرح.

كما تخرج ضمن الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني، قسم الإخراج و عمل في مجال الإعلانات أولاً ثم ظهر ككومبارس صامت في مسلسل أم كلثوم المعروض عام 1999 وعمل في السينما بأدوار صغيرة في أفلام، مثل: بدل فاقد، إحكي يا شهرزاد عام 2009، 678 عام 2010 وأسماء عام 2011.

اعماله التلفزيونية

بالإضافة إلى أعمال تلفزيونية، مثل: أبواب الخوف عام 2011، رقم مجهول عام 2012، اسم مؤقت عام 2013. وزادت شهرته مع مشاركته في مسلسل الكبير قوي بأجزائه الخمسة. في عام 2013 شارك في مسلسل موجة حارة يعد بيومي فؤاد من أشهر من أدَّى دور الطبيب في السينما المصرية، كما أنه اشترك في العديد من المسلسلات خاصة أعوام 2015، 2016، 2017 جعلته يلقب بـ«جوكر الدراما المصرية».

في عام 2021 حقق فيلمي وقفة رجالة وماما حامل وهما من بطولته 21.7 مليون دولار (340 مليون جنيه مصري) في السعودية لعام 2021، ليصنف أحد الممثلين الأكثر طلبًا في تاريخ السينما العربية.

اليوم السابع