السقا ومحمد إمام والعوضى.. منافسة قوية بالسينما فى صيف 2026

منافسة قوية يخوضها عدد من النجوم والنجمات فى صيف 2026 بمجموعة من الافلام المرتقبة خلال الفترة المقبلة.. وذلك بداية من فيلم صقر وكناريا من بطولة محمد امام وشيكو والذي سيتم طرحه فى نهاية الشهر الجاري .

على ان يتم بعدها عرض فيلم آخر هو شمشون ودليلة من بطولة احمد العوضى ومي عمر فى اول اسبوع من يوليو ما يجعل المنافسة قوية بين الفيلمين .

فيلم خلي بالك من نفسك

وخلال الفترة الحالية لا يزال القائمون على فيلم خلي بالك من نفسك من بطولة احمد السقا و ياسمين عبد العزيز يضعا اللمسات النهائية على العمل قبل طرحه خلال صيف ٢٠٢٦.

وهو ما يجعل المنافسة قوية بين مجموعة من الأعمال التي تحفل بأبطال من العيار الثقيل .

جدير بالذكر ان فيلم خلي بالك من نفسك هو البطولة الاولي التي تجمع الثنائي السقا وياسمين عبد العزيز معا نظرا لان العمل الوحيد الذي جمعهما هو مسرحية كده أوكيه .

اليوم السابع