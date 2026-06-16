“ميتا” تحول “فيسبوك” إلى محرك إجابات بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة ميتا عن مجموعة جديدة من مزايا الذكاء الاصطناعي على منصة “فيسبوك”، في خطوة تهدف إلى تعزيز تفاعل المستخدمين وتسريع وتيرة منافستها في سباق الذكاء الاصطناعي.

وتأتي أبرز هذه الإضافات عبر ميزة جديدة تحمل اسم AI Mode، والتي تغيّر طريقة البحث داخل المنصة من خلال تقديم إجابات مُولدة بالذكاء الاصطناعي بدلًا من عرض نتائج البحث التقليدية.

وتعتمد الميزة الجديدة على مساعد Meta AI لتحليل وتجميع المعلومات من المنشورات العامة عبر “فيسبوك”، بما في ذلك المجموعات ومقاطع الفيديو القصيرة (Reels)، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.

وبدلًا من تصفح عشرات النتائج، يمكن للمستخدم طرح سؤاله بلغة طبيعية والحصول على إجابة مختصرة تستند إلى المناقشات والمحتوى المتداول بين المستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق ميتا مؤخرًا لتطبيق Forum، وهو منصة شبيهة بموقع “ريديت”، يضم قسمًا مخصصًا للأسئلة يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخلص إجاباته من النقاشات الجارية داخل مجموعات “فيسبوك”.

مخاوف بشأن موثوقية المعلومات

ورغم المزايا التي تقدمها هذه الأدوات، فإنها تثير تساؤلات حول دقة وموثوقية الإجابات، خاصة أنها تعتمد على محتوى ينشره المستخدمون العاديون وليس على مصادر موثقة أو خبراء متخصصين.

ويخشى مراقبون من احتمال تسرب معلومات قديمة أو مضللة إلى الإجابات التي يولدها الذكاء الاصطناعي، وهي مخاوف مشابهة لتلك التي أُثيرت سابقًا بشأن ميزات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدى “غوغل”.

أدوات جديدة لتحرير الصور والفيديو

إلى جانب تطوير البحث، أضافت فيسبوك أدوات جديدة لتحرير المحتوى المرئي، تتيح للمستخدمين تجربة تأثيرات انتقالية وقصاصات الصور المجمعة (Collage Cutouts) داخل مقاطع الفيديو.

كما أطلقت الشركة ميزة القوالب الذكية للصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تسمح للمستخدمين بتغيير مظهرهم افتراضيًا عبر تعديل الملابس وتسريحات الشعر والإكسسوارات بضغطة واحدة.

ويمكن لعشاق الرياضة، على سبيل المثال، ارتداء قمصان فرقهم المفضلة افتراضيًا من خلال خيار Wear It داخل القصص (Stories)، أو إعادة تصميم صورة الملف الشخصي باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر ميزة Wardrobe.

توسع متواصل في مزايا الذكاء الاصطناعي

وتنضم هذه التحديثات إلى سلسلة من الأدوات الذكية التي أطلقتها “ميتا” على “فيسبوك” خلال الأشهر الماضية.

في فبراير الماضي، قدمت الشركة صورًا شخصية متحركة تضيف حركات وتأثيرات على الصور الثابتة، بينما أطلقت في مارس ميزة للذكاء الاصطناعي داخل Facebook Marketplace تتولى الرد تلقائيًا على استفسارات المشترين نيابة عن البائعين.

كما أطلقت الشركة مؤخرًا مساعدًا ذكيًا مخصصًا لصناع المحتوى، يقدم توصيات شخصية تشمل أفضل أوقات النشر وتحليلات لآراء المتابعين المستخلصة من التعليقات، استنادًا إلى أداء المحتوى وسجل التفاعل.

استراتيجية جديدة لتعزيز الإيرادات

تعكس هذه التحديثات استراتيجية أوسع تتبناها “ميتا” لجعل “فيسبوك” أكثر فائدة والتصاقًا بالمستخدمين، مع فتح مصادر دخل جديدة تعتمد على خدمات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، أطلقت الشركة مؤخرًا باقات اشتراك عالمية تغطي “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب” بأسعار تبدأ من 3.99 دولاراً شهريًا، وتوفر مزايا إضافية للمشتركين، فيما تشير تقارير إلى أن “ميتا” تعمل على تطوير مستويات اشتراك جديدة تركز بشكل أكبر على خدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

العربية نت