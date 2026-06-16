الزمالك يحصن أحمد فتوح من العروض بعد المونديال

استقر مسئولو نادى الزمالك على فتح ملف تعديل وتجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بعد انتهاء مشاركة اللاعب في بطولة كأس العالم مع المنتخب الوطنى.

الزمالك يتمسك بأحمد فتوح

ويتمسك الزمالك باستمرار أحمد فتوح فى ظل الحاجة إلى جهود اللاعب الفترات المقبلة، وتألقه اللافت في المباريات التي شارك فيها مع الفريق، لذلك يرغب مسئولو النادى للحفاظ على اللاعب بتجديد عقده مبكرا.

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الزمالك يستقر على استمرار فتوح

واستقر الزمالك على حصول اللاعب على منحة تعاقد وتعديلات مالية على العقد، بأن يكون مثل كبار الفريق من الناحية المالية، بما يتوافق مع مستوى اللاعب الفنى والجهود التى يبذلها مع الأبيض.

وينتهى عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويسعى الزمالك لتحصين اللاعب من العروض التي قد يتلقاها خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يصبح من حقه التوقيع لأى ناد في يناير دون الرجوع لإدارة ناديه.

اليوم السابع