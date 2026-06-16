قمة السبع.. ترامب يحرج ماكرون بـ 14 ثانية مصافحة مع بريجيت.. فيديو

صافح دونالد ترامب السيدة الأولى الفرنسية، بريجيت ماكرون، مصافحة طويلة وحازمة بينما كان باردا مع ايمانويل ماكرون بعد سلسلة من الخلافات بينهما..

صافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيدة الأولى الفرنسية، بريجيت ماكرون، مصافحة طويلة وحازمة، على طريقته المعهودة، خلال لقائه بها في قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان، فرنسا، ويذكر أن ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تربطهما علاقة معقدة اتسمت مصافحاتهما بالحدة والقوة إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يُصافح فيها ترامب السيدة الأولى الفرنسية بهذه الطريقة.

ترامب يتفاخر بـUFC أمام ماكرون: ربما أهم من كأس العالم

في الوقت نفسه أثارت مصافحة ترامب لنظيره الفرنسي جدلا حيث كانت فاترة بشكل واضح، وعند سؤال البيت الأبيض لم يدلي المتحدث الرسمي ديفيس إنجل، بتفاصيل إضافية حول الامر وقال مدافعا: “لا بد أنك أعمى أو غبي، لأنها كانت مصافحة مثالية”.

وخلال لقائهما، تفاخر ترامب بمباراة UFC في قفص القتال التي أُقيمت الليلة السابقة، بل وذهب إلى حدّ الادعاء بأنها كانت أكثر شعبية من كأس العالم، وقال ترامب لماكرون: “اتصلتُ بك الليلة الماضية، في وقت متأخر جدًا، لأهنئك لأن مقاتلًا فرنسيًا فاز لا أدري .. هل هذا ربما أهم من كأس العالم؟ .. بالنسبة للبعض، قد يكون كذلك”.

سأل ترامب ماكرون عما إذا كان قد شاهد النزال، فأجاب ماكرون بأنه لم يشاهده مباشرةً، لكنه بدا وكأنه يقول إنه شاهد أبرز اللقطات.

ترامب وبريجيت ماكرون ومصافحة الـ 14 ثانية

وعندما صافح ترامب بريجيت ماكرون استمرت حوالي 14 ثانية، لكن مصافحته الباهتة لماكرون تُعدّ تحولًا لافتًا عن أسلوبه المعتاد في المصافحة الحماسية، فعادةً ما يحاول ترامب، عند لقائه قادة العالم، السيطرة على المصافحة، كما يتضح من مصافحته التي استمرت 14 ثانية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من هذا العام.

اليوم السابع