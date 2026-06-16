الهند تحظر تطبيق تيليغرام مؤقتًا بعد تسريب امتحانات طبية

حجبت الهند الوصول إلى تطبيق المراسلة تيليغرام حتى 22 يونيو، قائلةً إن المنصة استُخدمت ل”الاحتيال على المتقدمين” لامتحان القبول الوطني في كليات الطب، بحسب بيان لوزارة التعليم الهندية يوم الثلاثاء.

وقالت الحكومة إنها تُقيّد الوصول إلى منصة تيليغرام في الهند لفترة محددة ومحدودة.

وقد صدر هذا التقييد بموجب بند صارم في قانون تكنولوجيا المعلومات يمنح الحكومة صلاحية حجب الوصول إلى المواقع الإلكترونية “حفاظًا على سيادة الهند وسلامتها”، بحسب “رويترز”.

وقال نشطاء إن هذا البند يُستخدم لتقييد حرية التعبير، على الرغم من تأكيد حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنها تتصرف دائمًا وفقًا للقانون ولصالح المصلحة العامة.

وفي الشهر الماضي، ألغت الحكومة الهندية امتحانًا مهمًا للقبول في كليات الطب، يُعرف باسم “الاختبار الوطني للأهلية والقبول” (NEET)، بعد أن اكتشفت السلطات تسريب أسئلته مسبقًا.

وأدى تسريب أوراق الامتحان إلى سلسلة من الاحتجاجات الطلابية في أنحاء متفرقة من البلاد، بما في ذلك مظاهرات متفرقة نظمها حزب “كوكروش جانتا” الهندي، الذي يحظى بانتشار على نطاق واسع، مطالبًا باستقالة وزير التعليم دارمندرا برادان.

وحددت الحكومة يوم 21 يونيو موعدًا لإجراء الامتحان مجددًا.

وقالت الهيئة الوطنية للاختبارات التابعة لوزارة التعليم إن الإجراء المتخذ بشأن تطبيق تيليغرام جاء “ردًا على الاستخدام المنظم للمنصة من قبل شبكات الغش لخداع المتقدمين لامتحان NEET 2026 المُعاد، والمقرر إجراؤه في 21 يونيو 2026”.

وكان تطبيق تيليغرام لا يزال يعمل في الهند حتى الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء.

حقق تيليغرام نموًا سريعًا في الهند، التي تُعد أكبر أسواقه من حيث عدد التنزيلات، على الرغم من أن واتساب لا يزال منصة المراسلة المهيمنة. وهذا ما يجعل هذا التقييد المؤقت إجراءً نادرًا وشاملًا لخدمة تُستخدم على نطاق واسع يتجاوز السياسة والأخبار.

أعربت الحكومة عن أسفها للإزعاج الناجم عن حجب التطبيق، والذي سيؤثر على مئات الآلاف من المستخدمين، لكنها أشارت إلى أن هذا الإجراء هو “الملاذ الأخير”، بعدما لم تُحقق المحاولات السابقة لإزالة هذا المحتوى من المنصة النتائج المرجوة.

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