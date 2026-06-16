كريم عبد العزيز ورامز جلال وأحلام يهنئون منتخب مصر بتعادله مع بلجيكا

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة منتخب مصر بعد تعادله مع منتخب بلجيكا في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم 2026، وذلك عقب الأداء القوي الذي قدمه “الفراعنة” أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية، في نتيجة اعتبرها الكثيرون إيجابية وتعزز من فرص المنتخب في مواصلة مشواره بالمونديال.

وحظي أداء المنتخب المصري بإشادات كبيرة من الجماهير والشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نجح اللاعبون في الظهور بصورة قوية أمام منتخب بلجيكا، ليحصدوا نقطة ثمينة في مستهل مشوارهم بكأس العالم 2026، وسط آمال بمواصلة النتائج الإيجابية خلال المباريات المقبلة وتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية على الساحة العالمية.

كريم عبد العزيز: فرحتونا وشرفتونا

عبر النجم كريم عبد العزيز عن سعادته بنتيجة المباراة، حيث نشر عبر حسابه على موقع إنستجرام رسالة تهنئة للمنتخب الوطني، كتب فيها: “مبرووووووك يا أبطال مصر، فرحتونا وشرفتونا، وطبعا على رأس هذا الإنجاز كابتن حسام حسن العميد.. عاش يا أبطال مصر”.

رامز جلال يشيد باللاعبين

كما حرص الفنان رامز جلال على الاحتفاء بنتيجة اللقاء، وكتب عبر حسابه على إنستجرام”: “الله أكبر عليكو يا رجالة، إن شاء الله ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”، معبراً عن تفاؤله بمواصلة المنتخب نتائجه الإيجابية خلال البطولة.

أحمد السعدني: آداء عظيم ومدرب كبير

ومن جانبه، أشاد النجم أحمد السعدني بالمستوى الذي ظهر عليه المنتخب الوطني، حيث كتب عبر حسابه على منصة إكس: “أداء عظيم من منتخب مصر بقيادة مدرب كبير ومحترم، شكراً يا رجالة، واللي جاي أحسن إن شاء الله”، مؤكداً ثقته في قدرة المنتخب على تحقيق نتائج أفضل في المباريات المقبلة.

صلاح عبدالله يتفاءل بمشوار الفراعنة

أما الفنان صلاح عبدالله، فاحتفى بأداء المنتخب المصري عبر صفحته على “فيسبوك”، معرباً عن تفاؤله بما يقدمه اللاعبون في البطولة، حيث كتب: “لو كملنا بهذا المستوى هيبقى أحسن كأس عالم بالنسبة لمصر إن شاء الله”.

أحلام تدعم منتخب مصر قبل المباراة

وفي لفتة مميزة، شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي متابعيها عبر حسابها على إنستجرام مقطع فيديو لحظة اصطفاف لاعبي المنتخب المصري قبل انطلاق المباراة أثناء عزف النشيد الوطني، حيث حرصت أحلام على ترديده دعماً للمنتخب المصري، وعلقت على الفيديو بعبارة: “مصر.. أم الدنيا”، في رسالة لاقت تفاعلاً واسعاً من جمهورها ومتابعيها.

اليوم السابع