أحمد سعد يحيى خامس حفلات جولته في أمريكا بحفل في اتلانتا 18يونيو

يُحيى المطرب أحمد سعد، خامس حفلات جولته الغنائية في أمريكا وكندا، بحفل غنائي فى مدينة أتلانتا، بعد غد الخميس 18 يونيو الجارى، ويقدم خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياته القديمة بالإضافة إلى البوماته الأخيرة، وذلك بعد تألقه بحفل الأول في سيلفر سبرينج، وحفله الثاني فى بروكلين، وحفله الثالث بشيكاغو، والرابع في تورنتو.

تفاصيل الألبوم الفرفوش للفنان أحمد سعد

وكان النجم أحمد سعد طرح ألبومه “الفرفوش” بواقع 5 أغنيات، حيث جاءت الأغنية الأولى بعنوان “كوتي” وهي من كلمات الشاعر الغنائي حسين خالد، ومن ألحان قصي، وتوزيع كلوبيكس وميكس وماستر هاني محروس.

وجاءت الأغنية الثانية “جوزها” من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع وميكس كلوبيكس، وماستر هاني محروس، والأغنية الثالثة “خبر عاجل” من كلمات حازم إكس، ومن ألحان كريم الصباغ وفلسطيني وتوزيع فلسطيني ريمكس، ومكيس وماستر هاني محروس.

وجاءت الأغنية الرابعة “ورد” من كلمات حسين خالد ومن ألحان قصي، وتوزيع أحمد خالد يحيى وأبو عبير، وميكس وماستر هاني محروس، والأغنية الخامسة والأخيرة “أوبا” من كلمات وألحان شريف مكاوى وتوزيع وميكس وماستر هاني محروس.

اليوم السابع