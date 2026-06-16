حسن الرداد وصلاح عبد الله: منتخب مصر استعاد هويته ويقترب من إنجاز تاريخي

أعرب النجمان صلاح عبد الله وحسن الرداد، لـ”اليوم السابع”، عن سعادتهما الكبيرة بالأداء الذي قدمه المنتخب المصري في مباراته أمام بلجيكا، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم المقامة فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدين أن المنتخب استعاد هويته الحقيقية وأصبح قادراً على تحقيق إنجاز تاريخي إذا واصل الأداء بنفس المستوى.

صلاح عبد الله: المنتخب قادر على تحقيق انجاز غير مسبوق

وقال الفنان صلاح عبد الله إن المنتخب أسعد الجماهير المصرية بهذا الأداء المميز، مشيراً إلى أنه في حال استمرار هذا المستوى القوي فسيكون قادراً على تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة المصرية بكأس العالم، معرباً عن دعمه الكامل للفريق وتمنياته له بمواصلة التألق.

حسن الرداد: هوية المنتخب عادت من جديد

ومن جانبه، أكد الفنان حسن الرداد أن هوية المنتخب الوطني عادت من جديد، وأن الأداء أمام بلجيكا أثبت للعالم أن مصر تمتلك منتخباً قوياً وقادراً على المنافسة، متمنياً أن يواصل الفريق مشواره بنجاح ويصل إلى مراحل متقدمة في البطولة.

واختتم النجمان تصريحاتهما بتوجيه التهنئة إلى قائد المنتخب والجهاز الفني وجميع اللاعبين، مؤكدين دعمهم الكامل للفريق في مبارياته المقبلة.

كماحرص عدد كبير من نجوم الفن أيضا على تهنئة منتخب مصر عبر حساباتهم بالسوشيال ميديا، بعدما نجح اللاعبون في الظهور بصورة قوية أمام منتخب بلجيكا، ليحصدوا نقطة ثمينة في مستهل مشوارهم بكأس العالم 2026، وسط آمال بمواصلة النتائج الإيجابية خلال المباريات المقبلة.

كريم عبد العزيز: فرحتونا وشرفتونا

عبر النجم كريم عبد العزيز عن سعادته بنتيجة المباراة، حيث نشر عبر حسابه على موقع إنستجرام رسالة تهنئة للمنتخب الوطني، كتب فيها: “مبرووووووك يا أبطال مصر، فرحتونا وشرفتونا، وطبعا على رأس هذا الإنجاز كابتن حسام حسن العميد.. عاش يا أبطال مصر”.

رامز جلال يشيد باللاعبين

كما حرص الفنان رامز جلال على الاحتفاء بنتيجة اللقاء، وكتب عبر حسابه على إنستجرام”: “الله أكبر عليكو يا رجالة، إن شاء الله ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”، معبراً عن تفاؤله بمواصلة المنتخب نتائجه الإيجابية خلال البطولة.

أحمد السعدني: آداء عظيم ومدرب كبير

ومن جانبه، أشاد النجم أحمد السعدني بالمستوى الذي ظهر عليه المنتخب الوطني، حيث كتب عبر حسابه على منصة إكس: “أداء عظيم من منتخب مصر بقيادة مدرب كبير ومحترم، شكراً يا رجالة، واللي جاي أحسن إن شاء الله”، مؤكداً ثقته في قدرة المنتخب على تحقيق نتائج أفضل في المباريات المقبلة

اليوم السابع