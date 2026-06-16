من البحث الذكى لتجربة الملابس افتراضيا.. فيس بوك يختبر مميزات Ai جديدة

أطلقت ميتا مجموعةً من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة على فيسبوك، تشمل وضع الذكاء الاصطناعي، وهو طريقة بحث أكثر ذكاءً، بالإضافة إلى أدوات إبداعية تُمكّنك من إنشاء صور مجمعة، ومونتاجات فيديو، وحتى تجربة الملابس افتراضيًا.

حيث أعلنت شركة فيسبوك، عملاق التواصل الاجتماعي، عن مجموعة جديدة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تغيير طريقة بحث المستخدمين عن المعلومات، وإنشاء المحتوى، والتفاعل مع المنصة.

وضع الذكاء الاصطناعي لتحسين البحث

يُعدّ وضع الذكاء الاصطناعي من أبرز الميزات الجديدة في فيسبوك، حيث يُتيح للمستخدمين البحث بطريقة مبتكرة، تُشبه إلى حد كبير صديقًا مُطّلعًا يقرأ كل ما يُنشر على فيسبوك من منشورات عامة ومجموعات ومقاطع فيديو قصيرة، بدلاً من محرك البحث التقليدي، وبمجرد البحث عن أي شيء، يُمكنه تلخيصه لك. فبدلاً من التمرير بلا نهاية للعثور على ما تبحث عنه، يُمكنك ببساطة طرح سؤال بلغة بسيطة والحصول على إجابة مُلخّصة بناءً على ما يتحدث عنه الناس فعلاً.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يعتمد على المنشورات العامة اليومية بدلاً من المصادر الموثوقة، فهناك احتمال لتسرب معلومات قديمة أو غير دقيقة، وهو أمر سبق أن أُثير حول ميزات مماثلة في منصات أخرى.

أدوات إبداعية جديدة للتجربة

إلى جانب البحث، يمنح تطبيق “ميتا” المستخدمين المزيد من الطرق للإبداع. يتم تحديث اقتراحات مشاركة ألبوم الكاميرا بقوالب جديدة لقص الصور المجمعة وتأثيرات انتقالية تُحوّل صورك وفيديوهاتك إلى مونتاجات احترافية قابلة للمشاركة بأقل جهد، هذه الاقتراحات اختيارية ويمكن إيقافها في أي وقت.

كما توجد ميزة جديدة وممتعة لإعدادات الصور المسبقة بالذكاء الاصطناعي، تتيح لك تغيير ملابسك وتسريحة شعرك وإكسسواراتك افتراضيًا. سيستمتع عشاق الرياضة بشكل خاص بإمكانية ارتداء قميص فريقهم المفضل رقميًا، وذلك ببساطة عن طريق النقر على أيقونة التعديل بالذكاء الاصطناعي في القصص واختيار “ارتدِها”، أو التوجه إلى صورة ملفك الشخصي واختيار “إعادة تصميم صورة الملف الشخصي باستخدام الذكاء الاصطناعي”.

قد تكون هذه التحديثات جزءًا من مسعى أوسع نطاقًا من جانب ميتا لجعل فيسبوك أكثر توافقًا مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، أطلقت الشركة في الأشهر الأخيرة فقط صورًا متحركة للملفات الشخصية، ومساعدًا ذكيًا للمبدعين، وميزة ذكاء اصطناعي في سوق فيسبوك تُجيب تلقائيًا على رسائل المشترين نيابةً عن البائعين. إلى جانب ذلك، أطلقت ميتا أيضًا باقات اشتراك عالمية لفيسبوك وإنستغرام وواتساب. وتشير التقارير إلى أن المزيد من باقات الاشتراك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قيد التطوير.

اليوم السابع