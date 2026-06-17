ماكرون يرحب بالرئيس السيسي بـ “العربية”: “أهلاً وسهلاً يا ريس”

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله يوم الاثنين للمشاركة في فعاليات قمة مجموعة السبع (G7) المنعقدة في مدينة “إيفيان” الفرنسية.

ونشر الرئيس الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك”، مقطع فيديو يوثق لقطات من استقباله الحافل للرئيس السيسي، وجاء الفيديو مصحوباً بخلفية موسيقية لأغنية الفنانة الراحلة داليدا الشهيرة “حلوة يا بلدي”.

ودوّن ماكرون ترحيباً خاصاً باللغة العربية عبر صفحته قائلاً: “أهلاً وسهلاً يا ريس سيسي”، في لفتة تعكس عمق العلاقات الثنائية والتقدير المتبادل بين الرئيسين.

صدى البلد