في عيد ميلاد بيومي فؤاد.. عين موظفا بوزارة الثقافة وسر خلافه مع العوضي

يحتفل الفنان بيومي فؤاد، الذي يعد واحدا من أشهر الفنانين المتواجدين على الساحة الفنية حاليًا، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده.

ولد في القاهرة في 16 يونيو من عام 1965، ودرس كلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان، وكان مشتركا في فرقة أتيليه المسرح.

كما تخرج ضمن الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني، قسم الإخراج.

عين بيومي فؤاد موظفا بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة قسم الترميم، لكنه تقدم منذ فترة طويلة بطلب إجازة بدون راتب ليتفرغ للتمثيل.

أهم أعماله:

قام بالعمل في مجال الإعلانات في البداية.

وبدأ العمل سينمائيًا بأدوار صغيرة في أفلام، مثل “بدل فاقد، احكي يا شهر زاد” عام 2009، 678 عام 2010 وأسماء عام 2011.

بالإضافة إلى أعمال تليفريونية، مثل أبواب الخوف عام 2011، رقم مجهول عام 2012، اسم مؤقت عام 2013.

زادت شهرة بيومي فؤاد بعد مشاركته في مسلسل الكبير قوي بأجزائه الخمسة، في عام 2013 شارك في مسلسل موجة حارة.

كما شارك في العديد من المسلسلات، خاصة أعوام 2015، 2016، 2017 جعلته يلقب بـ”جوكر الدراما المصرية”، حيث كان الفنان الأكثر مشاركة في الماراثون الرمضاني من خلال عدد الأعمال في تلك السنوات.

خاض الفنان بيومي فؤاد العديد من التجارب الحياتية في مرحلة المراهقة، حيث كان يعمل في محل أسماك، أثناء دارسته، وكان يتقاضى آنذاك راتب 90 جنيها شهريًا.

دخل بيومي فؤاد في خلاف مع أحمد العوضي، بسبب تصريحاتهما عن البطل الحقيقي لفيلم الإسكندراني، والذي قدماه معًا، إلا أنهما تصالحا، وكان من المقرر أن يعملا معًا في مسلسل.

صدى البلد