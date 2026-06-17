8 سنوات على الرحيل.. أبرز المحطات الفنية فى حياة ماهر عصام

تحل اليوم الأربعاء، ذكري رحيل الفنان ماهر عصام، الذي غادر عالمنا في 17 يونيو 2018 عن عمر يناهز 38عاما، تاركا خلفة مسيرة فنية بارزة بدأت منذ طفولته وشارك فيها في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي ظلت عالقة في أذهان الجمهور.

بداية عمل ماهر عصام في الفن

ولد ماهر عصام في 5 أكتوبر 1979 في حي إمبابة بالقاهرة، وبدأ عمله في الفن طفلا بأفلام مثل: فوزية البرجوازية، امرأة متمردة، واليوم السادس مع المخرج يوسف شاهين الذي آمن بموهبته ليطلبه مرة أخرى للعمل معه في فيلم “الآخر”، عام 1999 بعدما أصبح شابا، من بطولة: نبيلة عبيد، هانى سلامة، حنان ترك، لبلبة، محمود حميدة، عزت أبو عوف.

وتدور أحداثه حول رفض رجل أعمال مصري وزوجته الحاملة للجنسية الأمريكية تزويج ابنهما آدم من الفتاة حنان التي يحبها، ورغم ذلك يصر الحبيبان الصغيران على الزواج رغمًا عن اﻷب.

كما قدم دورًا مهمًا في فيلم النمر والأنثى 1987 مع عادل إمام، و استطاع ماهر عصام أن يلفت الأنظار إليه منذ ظهوره المبكر علي الشاشة، قبل أن يواصل مشواره الفني ويشارك في أعمال متنوعة بين السينما والدراما، ليصبح واحدا من الوجوه التي ارتبط بها جيل كامل من المشاهدين.

أبرز أعمال ماهر عصام

في مرحلة شبابه قدم أفلام: (الأبواب المغلقة) 2000، (سكوت حنصور) 2001، (هي فوضى) 2007، (صرخة نملة) 2011، (قلب الأسد) 2013.

كما شارك في عدة مسلسلات تليفزيونية ومن أهمها: (وجه القمر) 2000، (لدواعي أمنية) 2001، (قضية نسب) 2006، (الملك فاروق) 2007، (عصابة بابا وماما) 2009، (فرقة ناجي عطالله) 2012.

اليوم السابع