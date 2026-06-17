الصين تُفعّل استجابة الطوارئ من المستوى الرابع عقب زلزال تشينغهاي

فعّل مكتب مراكز الإغاثة من الزلازل التابع لمجلس الدولة الصيني ووزارة إدارة الطوارئ الصينية الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.3 مقاطعة تشينغهاى شمال غربي الصين الثلاثاء.

وأشارت وزارة الطواريء الصينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”- إلى أنه جرى إيفاد فريق عمل إلى المناطق المتضررة لتوجيه الاستجابة لحالات الطوارئ وجهود الإغاثة في حالات الكوارث.

وأكدت وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين حتى الساعة 6:40 مساء اليوم بعد أن ضرب زلزال ولاية هايشي ذاتية الحكم لقوميتي المغول والتبت بمقاطعة تشينغهاي الساعة 5:06 مساء بعمق 10 كيلومترات.

ودعت الوزارة الصينية إلى تنسيق أقوى وإرسال سريع لفرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة، وحثت على بذل جهود شاملة للبحث عن الأشخاص المحاصرين وإنقاذهم، وتسليم إمدادات الإغاثة، وإعادة تسكين السكان المتضررين، ومراقبة الأنشطة الزلزالية عن كثب.

كما أرسلت قوة الإطفاء والإنقاذ الشاملة الوطنية 320 من رجال الإنقاذ و78 مركبة و10 كلاب لمهمة البحث والإنقاذ إلى الموقع.

وتم تخصيص ما مجموعه 10 آلاف قطعة من مواد الإغاثة من الكوارث لدعم جهود الاستجابة الطارئة لـ تشينغهاي.

اليوم السابع