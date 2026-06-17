نظام التشغيل iOS 27 يعمل على إصلاح ثلاثة مشكلات بتطبيق الرسائل

يركز نظام iOS 27 بشكل كبير على إصلاح الأخطاء وتحسين الأداء في تطبيقات مثل سفاري والبريد والتقويم وغيرها، وفي تطبيق الرسائل، يُصلح iOS 27 ما أعتبره ثلاثة من أكثر الأخطاء إزعاجًا، وفقا لما ذكره موقع “9to5mac”.

3 إصلاحات رئيسية للأخطاء في تطبيق الرسائل

تُشير آبل إلى أن الرسائل التي فشلت محاولات إرسالها ستُعاد إرسالها تلقائيًا في iOS 27، ففي iOS 26 والإصدارات الأقدم، كان هذا يتطلب العودة إلى تطبيق الرسائل والضغط يدويًا على زر “إعادة المحاولة” بجوار الرسالة المعنية، أما في iOS 27، فسيتم ذلك تلقائيًا في الخلفية.

كما لفتت آبل إلى أن iOS 27 يُتيح إرسال الصور والفيديوهات والنصوص بشكل متواصل في تطبيق الرسائل، حيث يُعالج هذا التحديث مشكلةً شائعةً لدى مُعظم مُستخدمي الآيفون: عند إرسال صورة، تتوقف عملية الإرسال، ويظهر شريط تقدم أزرق أعلى المحادثة. إلى حين إرسال الصورة، تتوقف جميع الرسائل الإضافية التي تُرسلها أيضًا.

في نظام iOS 27، تم حل هذه المشكلة، إذ تحصل كل رسالة على شريط تقدم خاص بها وتُرسل بشكل مُستقل، وبالتالي لن تُعيق الصورة المُعلقة وصول الرسائل النصية أو الصور أو مقاطع الفيديو اللاحقة.

أما الإصلاح الأخير فيتمثل في تحسين نظام iOS 27 مُزامنة الرسائل بين الأجهزة، وتُؤكد آبل أن المُحادثات ستتم مُزامنتها بشكل أكثر موثوقية بين أجهزتك، مما يُقلل من احتمالية انتقالك من الآيفون إلى جهاز الماك لتجد رسائل مفقودة أو مُتأخرة أو غير مُتزامنة.

اليوم السابع