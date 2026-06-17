يا دنيا يا غرامى.. صداقة إلهام شاهين وليلى علوى وهالة صدقى فى أستراليا

نشرت النجمة إلهام شاهين مجموعة من الصور التي جمعتها بالنجمتين ليلى علوى وهالة صدقى، وذلك خلال رحلتهن إلى أستراليا استعدادًا للمشاركة في حفل خيري يُقام يومي 20 و21 يونيو الجارى في مدينتي سيدني وملبورن، بهدف دعم المرضى والأرامل والأيتام والطلاب غير القادرين في مصر.

إلهام شاهين تستعيد ذكريات يا دنيا يا غرامي

وعبرت إلهام شاهين عن سعادتها باللقاء الذي جمعها بصديقتيها، حيث علقت على الصور التي شاركتها عبر حسابها على “إنستجرام” بعبارة: “يا دنيا يا غرامي”، في إشارة إلى الفيلم الشهير الذي جمع النجمات الثلاث قبل 31 عامًا، ولا يزال يحتفظ بمكانة خاصة لدى جمهور السينما المصرية.

ويُعد فيلم “يا دنيا يا غرامي” من أبرز الأعمال السينمائية التي قدمتها النجمات الثلاث، وشارك في بطولته كل من هشام سليم، وماجدة الخطيب، وحسين الإمام، وأحمد سلامة، ومجدي فكري، وهو من تأليف محمد حلمي هلال وإخراج مجدي أحمد علي، وحقق نجاحًا لافتًا عند عرضه وما زال يحظى بتقدير واسع حتى اليوم.

صداقة ممتدة لعقود بين النجمات الثلاث

تعد صداقة إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي الأشهر في الوسط الفني، حيث جمعت الصداقة الفنانات الثلاثة وليست وليدة اليوم، بل تمتد لعقود، بدأت داخل مواقع التصوير واستمرت خارجها، حيث باتت اللقاءات والرحلات بينهن عادة سنوية تقليدية، وغالباً ما يتحول هذا اللقاء إلى مناسبة فنية واجتماعية، تحظى باهتمام المتابعين.

يذكر ان فيلم “يا دنيا يا غرامي” تأليف وسيناريو محمد حلمي هلال، تصوير محسن نصر ومن إخراج مجدي أحمد علي ومن بطولة إلهام شاهين، ليلى علوي وهالة صدقي، ويروي قصة ثلاث فتيات عاملات تجاوزن سن الزواج الاعتيادي بالرغم من تحليهن بقدر من الجمال المعقول وخفة الدم. ومع تواضع المطلب وبساطته في تحقيق الطموحات والأحلام، لم تستطع أي منهن أن تحقق حلمها البسيط المتمثل في الحب والزواج والحياة الآمنة مع ابن الحلال.

اليوم السابع