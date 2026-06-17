واتساب يختبر ميزة الرسائل النصية ذاتية الاختفاء بعد قراءتها

يستعد تطبيق واتساب إضافة واحدة من أكثر الميزات المطلوبة من المستخدمين، وهي إمكانية إرسال رسائل نصية تختفي تلقائيًا بعد قراءتها لمرة واحدة ، وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من توفير التطبيق لخاصية الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية التي تُعرض مرة واحدة فقط، ليقترب بذلك من مستوى المنافسة مع تطبيقات المراسلة الأخرى.

رسائل تُقرأ مرة واحدة فقط

بحسب التقارير، تخضع الميزة حاليًا لاختبارات مكثفة ضمن النسخ التجريبية من واتساب على نظامي iOS وأندرويد. وستتيح للمستخدم اختيار خيار “إرسال كرسالة تُقرأ لمرة واحدة” بعد كتابة النص، بحيث يتمكن المستلم من فتح الرسالة وقراءتها مرة واحدة فقط قبل أن تختفي نهائيًا من المحادثة.

كما ستوفر الميزة مستوى إضافيًا من الخصوصية، إذ لن يتمكن المستلم من نسخ الرسالة أو إعادة توجيهها أو مشاركتها مع الآخرين. وتشير المعلومات إلى أن واتساب سيمنع أيضًا التقاط لقطات الشاشة أو تسجيل الشاشة أثناء عرض هذه الرسائل للحفاظ على سريتها.

منافسة مباشرة لتطبيقات المراسلة الأخرى

تتوفر ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء بالفعل في تطبيقات مثل Messenger وInstagram وSnapchat وTelegram، أما مستخدمو واتساب فكانوا يعتمدون سابقًا على حيلة بديلة تتمثل في تحويل النص إلى صورة ثم إرسالها باستخدام خيار “العرض لمرة واحدة”.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن موعد الإطلاق الرسمي للميزة لجميع المستخدمين، إلا أن وصولها إلى مراحل الاختبار المتقدمة على منصات آبل وأندرويد يشير إلى أن طرحها بشكل واسع قد يكون قريبًا خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الخاصية من جاذبية واتساب لدى المستخدمين الذين يفضلون مشاركة معلومات حساسة أو مؤقتة مع مستوى أعلى من الخصوصية والأمان.

اليوم السابع