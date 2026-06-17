رغم إيرادات بلغت 5.7 مليارات دولار.. أوبن إيه آي تنفق 3.7 مليارات في 3 أشهر

كشفت وثائق مالية داخلية اطلع عليها المساهمون في شركة OpenAI أن الشركة أنفقت نحو 3.7 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2026، رغم تحقيقها إيرادات قياسية بلغت 5.7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، في مؤشر جديد على التكاليف الهائلة التي تتطلبها سباقات تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، بحسب مانشرت وكالة رويترز.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز نقلًا عن موقع The Information، فإن الشركة تواصل ضخ استثمارات هائلة في مراكز البيانات والبنية التحتية الحاسوبية وتدريب النماذج المتقدمة، في ظل منافسة محتدمة مع شركات كبرى مثل أنثروبيك وجوجل.

فاتورة ضخمة لتطوير الذكاء الاصطناعي

يكشف حجم الحرق النقدي عن التحديات المالية التي تواجهها شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، إذ تتطلب النماذج المتقدمة قدرات حوسبية هائلة وآلاف المعالجات المتخصصة، فضلًا عن الإنفاق المستمر على الأبحاث واستقطاب الكفاءات.

كما أشارت الوثائق إلى أن أوبن إيه آي تواجه التزامات طويلة الأجل مرتبطة بالحوسبة قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول عام 2030، وهو ما يعكس حجم الرهان على مواصلة تطوير الأجيال المقبلة من النماذج الذكية.

استعدادات للاكتتاب ومراهنة على النمو

تأتي هذه الأرقام في وقت تمضي فيه الشركة نحو طرح عام أولي محتمل، وسط توقعات بأن تصبح واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا المدرجة في الأسواق إذا نجحت في الحفاظ على وتيرة النمو الحالية.

ويرى محللون أن النتائج تسلط الضوء على معضلة تواجه القطاع بأكمله، إذ تحقق الشركات إيرادات متسارعة ونموًا قويًا، لكنها لا تزال تنفق مليارات الدولارات للحفاظ على تفوقها التقني، ما يثير تساؤلات حول سرعة الوصول إلى الربحية واستدامة نماذج الأعمال في صناعة الذكاء الاصطناعي.

ورغم الخسائر الحالية، يراهن المستثمرون على أن يؤدي التوسع المتواصل في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تحويل هذه الاستثمارات الضخمة إلى عوائد كبيرة خلال السنوات المقبلة.

اليوم السابع