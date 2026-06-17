يسرا تنعي محمد مرزبان: فنان محترم وإنسان راقي

نعت الفنانة يسرا الفنان الراحل محمد مرزبان، من خلال حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وذلك بعد أن وافته المنية صباح اليوم داخل مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة بمحافظة الإسماعيلية، بعد خمسة أيام من تلقيه العلاج إثر حادث أليم، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة، بعد حادث تصادم دراجته النارية بإحدى المركبات على الطريق السريع.

ونشرت الفنانة يسرا صورة للراحل، وعلقت عليها قائلة: “خالص حزني وتعازي في رحيل الفنان القدير محمد مرزبان، رحم الله فنانا محترمًا وانسانًا راقيًا، داعية: اللهم الهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا اليه راجعون.”

يذكر أن محمد مرزبان، البالغ من العمر 60 عاماً، بدأ مسيرته الفنية عام 1994، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، من بينها فيلم كشف المستور عام 1994 وفيلم البلياتشو عام 2007 وفيلم جوه اللعبة عام 2012، ومسلسلات ضد التيار وأين قلبي وغاوي حب واسم مؤقت.

اليوم السابع