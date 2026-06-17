ما قصة البقرة الحمراء فى إسرائيل وأهميتها؟.. بعد تصدرها تريندات جوجل

انتشرت في الساعات الأخيرة مصطلح “البقرة الحمراء”، على تريندات محرك البحث جوجل، وذلك بعد إعلان “معهد الهيكل” اليهودي عن ولادة بقرة حمراء جديدة في إحدى مزارع إنتاج الحليب بمنطقة الجليل شمال إسرائيل، معتبراً أنها تستوفي المواصفات الدينية المطلوبة لأداء طقوس “التطهر” الواردة في النصوص التوراتية، وفقاً لما ذكره موقع euronews.

وولادة بقرة حمراء تعيد إلى الواجهة الجدل الديني والسياسي المرتبط بالمسجد الأقصى ومشاريع بناء “الهيكل الثالث” المزعوم بحسب الروايات اليهودية.

واستناداً إلى معتقدات دينية يهودية تعتبر ظهور البقرة الحمراء حدثاً استثنائياً يتم بصورة طبيعية ومن دون تدخل بشري في تحديد لونها، أهمية هذه البقرة تكمن في كونها وُلدت داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بخلاف البقرات الخمس التي استوردتها إسرائيل عام 2022 من ولاية تكساس الأمريكية، والتي أثارت حينها نقاشات داخل بعض الأوساط الدينية اليهودية بسبب ولادتها خارج ما يُعرف بـ”أرض إسرائيل” في المعتقد التوراتي، على حد تعبيره.

وتحتل البقرة الحمراء مكانة في الفكر الديني اليهودي الأرثوذكسي، إذ ترتبط بمفهوم الطهارة الدينية وبالطقوس التي تسبق، وفق بعض التفسيرات، إعادة بناء “الهيكل الثالث” وظهور “الماشيح” أو المخلص المنتظر.

وتستند هذه المعتقدات إلى نصوص وردت في سفر العدد من التوراة، والتي تنص على أن الشخص الذي يلامس جثة ميت أو يوجد تحت سقف واحد معها يصبح في حالة تُعرف بـ”نجاسة الموتى”، وهي حالة تمنعه من أداء بعض الشعائر الدينية الأساسية، وبحسب النصوص ذاتها، فإن التطهر من هذه الحالة يتم باستخدام ماء ممزوج برماد بقرة حمراء تُذبح وتُحرق وفق طقوس دينية محددة.

وتخضع البقرة الحمراء لشروط دقيقة وصارمة إذ يجب أن يكون لونها أحمر بالكامل، وألا تحتوي على شعرتين بلون مختلف، كما يشترط ألا تكون قد استُخدمت في أي أعمال زراعية أو حُمّلت أدوات العمل طوال حياتها، إضافة إلى ضرورة خلوها من أي عيوب خلقية أو جسدية.

وتشير الروايات الدينية اليهودية إلى أنه منذ عهد النبي موسى وحتى تدمير الهيكل الثاني، لم يتم استخدام سوى تسع بقرات حمراء في هذه الطقوس، بينما يعتقد بعض أتباع الفكر اليهودي الأرثوذكسي أن البقرة العاشرة ستكون مرتبطة بمرحلة ظهور “الماشيح”.

وقضية البقرة الحمراء تتجاوز البعد الديني لتأخذ أبعاداً سياسية وأمنية متزايدة خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً مع النشاط المتصاعد لجماعات الهيكل التي تسعى إلى تكريس حضورها داخل المسجد الأقصى.

ويرى باحثون في شؤون القدس أن جماعات الهيكل تعتبر هذه الطقوس متطلباً أساسياً لتوسيع مشاركة المستوطنين في اقتحامات المسجد الأقصى، خاصة أن بعض المرجعيات الحاخامية التقليدية تشترط إزالة “نجاسة الموتى” قبل السماح بدخول الموقع.

اليوم السابع