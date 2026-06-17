ترامب عن اتفاق ايران: سنعود لإلقاء القنابل على رؤوسهم إذا لم يعجبني

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مذكرة التفاهم التي من المقرر أن توقعها الولايات المتحدة وإيران رسمياً يوم الجمعة بأنها “اتفاق قوي للغاية”، محذراً في الوقت نفسه من أن طهران ستواجه عواقب وخيمة إذا لم يرضي عن النص النهائي للاتفاق.

وقال ترامب: لا ليس نهائياً. إنها مجرد مذكرة تفاهم، وإذا لم تعجبني، فسنعود إلى إطلاق النار عليهم وإلقاء القنابل على رؤوسهم إذا لم تعجبني، إذا لم يلتزموا بقواعدهم، فسنعود فوراً إلى إلقاء القنابل مباشرة على رؤوسهم.

كما نفى ترامب التقارير التي تفيد بأن الاتفاق ينص على إمكانية استفادة طهران من صندوق بقيمة 300 مليار دولار إذا أوفت بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي في المفاوضات اللاحقة. وقد نشرت وكالة بلومبرج الإخبارية نسخة من نص الاتفاق.

وقال ترامب: نحن لا نستثمر، ولن ندفع حتى عشرة سنتات، كما نفى الرئيس الأمريكي المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف نتيجة قراره شن الحرب على إيران ، وقال: “أعتقد أن أسعار النفط قد تنخفض عما كانت عليه قبل الحرب”.

تفاصيل مذكرة تفاهم ترامب وايران

كشفت وكالة بلومبرج الامريكية تفاصيل مسودة الاتفاق المرتقب بين ايران والولايات المتحدة بعد اطلاعها على نسخة شبه نهائية منه ، وقالت ان الوثيقة تقدم صورة للمكاسب الاقتصادية التي ستحصل طهران عليها مقابل إنهاء قيود الملاحة في مضيق هرمز وتجديد التزامها بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي.

وبحسب التقرير تشمل الحوافز الاقتصادية والمالية لطهران، السماح ببيع الوقود والنفط فورا وخطة تمويل لاعادة الاعمار والتنمية لا تقل عن 300 مليار دولار الى جانب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مقابل التزامات تتعلق بالبرنامج النووي وحرية الملاحة في هرمز، وذكر مصدر لبلومبرج أن التفاصيل الفنية لا تزال قيد الصياغة، ما يعني أن بعض بنود الاتفاق ولغته النهائية قد تشهد تعديلات قبل التوقيع.

اليوم السابع