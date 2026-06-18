إطلالة كيت ميدلتون: فستان أنيق وأقراط حفل زفافها الناعمة

خطفت الأميرة الحسناء كيت ميدلتون الأنظار خلال مشاركتها في حفل Order of the Garter بقلعة وندسور بإطلالة ملكية راقية جمعت بين الأناقة البريطانية الكلاسيكية واللمسات العصرية المميزة، وتمكنت من إعادة إحياء أقراط حفل زفافها الى الأمير ويليام عام 2011.

تفاصيل إطلالة كيت ميدلتون

اختارت كيت إطلالة أحادية اللون بدرجة الأصفر الزبدي، أحد أبرز ألوان الموضة العالمية لعام 2026، وتألقت بفستان بقصّة المعطف المفضّلة لديها، وقد صُمّمه خصيصاً لها المصمّم البريطاني Patrick McDowell، وجاء بقماش بروكار فاخر منسوج خصيصاً بواسطة شركة النسيج البريطانية Stephen Walters & Sons. تميز التصميم بقصة ملكية ناعمة بأكتاف محدّدة وياقة كلاسيكية وتزيّنه أزرار كبيرة من الأمام، ما منح الإطلالة طابعاً يجمع بين الحداثة والرقي البريطاني التقليدي.

ونسّقت كيت مع الفستان قبّعة واسعة الحواف بتصميم أنيق من Jane Taylor London، وانتعلت حذاءً كلاسيكياً وحملت “كلاتش” بدرجات النيود المتناسقة مع لون الإطلالة.

أقراط كيت ميدلتون… قصة عاطفية تتجاوز الموضة

والى جانب أناقتها الساحرة، أثارت أميرة ويلز اهتمام خبراء الموضة والمجوهرات من خلال القطعة الأكثر قيمةً في الإطلالة وهي أقراط Robinson Pelham الماسية التي ارتدتها لأول مرة خلال يوم زفافها قبل 15 عاماً. والأقراط الناعمة مصنوعة من الألماس الأبيض وتتضمن زخارف أوراق البلوط والجوز (Acorn Motif)، وهي مستوحاة من شعار عائلة ميدلتون، وهي هدية من والديها قبل زفافها عام 2011 وصُمّمت خصيصاً لها ولا تتوافر للبيع التجاري.

ما سعر أقراط زفاف كيت ميدلتون؟

ويرى خبراء المجوهرات أن قيمة هذه الأقراط الشهيرة تتراوح بين 50 و 80 ألف دولار أميركي وفقاً لحجم الألماس والتصميم المخصّص لها، ولكن دار Robinson Pelham لم تكشف عن السعر الحقيقي للتصميم.

إطلالة كيت ميدلتون الناعمة تتصدّر الترند

نجحت كيت ميدلتون مرة جديدة في اختيار إطلالة محتشمة تناسب مكانتها كأميرة، وفي إبراز قدرتها على إعادة تدوير القطع الفاخرة والتي تحمل بُعداً عاطفياً مهماً لارتباطه بعائلتها وبحفل زفافها الملكي، ولهذا باتت الأقراط الناعمة مجدّداً حديث خبراء المجوهرات وعشاق الأزياء الملكية حول العالم.

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